Pri incidente v nelegálnych jasliach v Jeruzaleme zomreli dve dojčatá

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Príčina tragédie zatiaľ nie je jasná.

Autor TASR
Tel Aviv 19. januára (TASR) - Pri incidente v nelegálne prevádzkovaných jasliach v Jeruzaleme v pondelok prišli o život dva dojčatá a ďalších 53 dojčiat a batoliat utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. Izraelská polícia v súvislosti s prípadom zadržala a na výsluch predviedla troch opatrovateľov, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Príčina tragédie zatiaľ nie je jasná. Izraelské médiá uviedli, že vyšetrovatelia preverujú možnú súvislosť s poruchou vykurovacieho systému v nelegálnom zariadení, ktoré fungovalo v niekoľkých susediacich bytoch v prevažne ultraortodoxnej štvrti Romema. Polícia vylúčila, že by incident súvisel s nebezpečnými chemickými látkami.

Záchranári v objekte jaslí zasahovali po hlásení o približne trojmesačnom dievčatku, ktoré bolo v bezvedomí a bez pulzu. Po príjazde bol záchranárom odovzdaný aj štvor­mesačný chlapček v kritickom stave. Obe deti previezli do nemocníc, kde ich však lekári vyhlásili za mŕtve.

Podľa medializovaných správ jedno zo zosnulých detí bolo v pondelok v jasliach vôbec prvýkrát.

Príslušníci polície a hasičského zboru následne z objektu evakuovali aj zostávajúcich 53 detí, u ktorých sa prejavili rôzne príznaky respiračných ťažkostí.

Záchranári uviedli, že spočiatku ani nebolo jasné, koľko detí sa vlastne v zariadení nachádza. Priestory jaslí boli extrémne preplnené a bola v nich veľmi vysoká teplota, zrejme spôsobená klimatizačným zariadením.

Úrad izraelského ombudsmana pre práva detí vyzval na okamžité vyšetrovanie prípadu zo strany polície a ministerstva školstva, pričom upozornil na skutočnosť, že toto predškolské zariadenie fungovalo bez potrebnej licencie a úradného dohľadu.
