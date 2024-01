Pri incidentoch v Predjordánsku prišli život dvaja Izraelčania

Ramalláh 7. januára (TASR) - Incidenty na západnom brehu Jordánu si v nedeľu vyžiadali životy dvoch Izraelčanov - príslušníčky pohraničnej polície a civilistu z východného Jeruzalema, informovala agentúra AFP.



Policajtka utrpela smrteľné zranenie v úvodnej fáze tzv. protiteroristickej operácie izraelských bezpečnostných zložiek v meste Džanín a v priľahlom utečeneckom tábore. Okrem nej boli zranení ešte traja ďalší príslušníci izraelskej pohraničnej polície.



K ich zraneniam došlo, keď vozidlo pohraničnej polície zasiahol výbuch zariadenia nastraženého na okraji cesty. Dvaja policajti boli pri tom podľa polície zranení ťažko, ďalší stredne a štvrtý ľahko.



Nateraz nie je jasné, či izraelská policajtka prišla o život pri rovnakej bezpečnostnej operácii ako šestica Palestínčanov, ktorá zahynula v nedeľu ráno pri "izraelskom dronovom útoku v Džaníne", ako uviedla palestínska tlačová agentúra Wafa.



Izraelské bezpečnostné zložky okrem toho informovali aj o ďalšom incidente v Predjordánsku, pri ktorom prišiel o život 33-ročný Izraelčan - obyvateľ východného Jeruzalema.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) streľbu, pri ktorej prišiel tento muž o život, označila izraelská armáda za teroristický útok. Došlo k nemu na diaľnici v blízkosti osady Ofra. Armáda a polícia spustili pátranie po páchateľovi.



Násilie na Západnom brehu sa zintenzívnilo po bezprecedentnom útoku na Izrael, ktorý podniklo radikálne palestínske hnutie Hamas 7. októbra a ktorý si vyžiadal smrť približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na to začal s ostreľovaním palestínskeho Pásma Gazy a neskôr i s pozemnou inváziou, ktorá si - podľa palestínskych zdrojov - doteraz vyžiadala najmenej 22.722 obetí - väčšinou žien a detí.



Od vypuknutia konfliktu na západnom brehu Jordánu prišlo o život najmenej 327 Palestínčanov.



Mesto Džanín a priľahlý utečenecký tábor, ako aj mesto Nábulus sú považované za bašty radikálnych palestínskych formácií a preto sú aj dejiskom opakovaných razií izraelských bezpečnostných zložiek. Obe mestá spravuje Palestínska samospráva.



Izrael okupuje Západný breh od šesťdňovej vojny v roku 1967, doplnila agentúra AFP.