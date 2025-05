Pri indických útokoch v Pakistane zahynulo 26 ľudí,India hlási 8 obetí

Naí Dillí/Islamabad 7. mája (TASR) - Na 26 vzrástol počet obetí po indických útokoch na viaceré oblasti Pakistanu, oznámila v stredu pakistanská armáda. Indické zdroje uviedli, že pri ostreľovaní zahynulo v indickom meste Púnč najmenej osem ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pakistanské úrady hlásia najmenej 46 zranených po indických útokoch. Údery zasiahli najmenej dve miesta, ktoré boli v minulosti spojené so zakázanými militantnými skupinami, informuje stanica Sky News. Pri indických náletoch bola podľa armády poškodená aj vodná elektráreň v pakistanskej časti Kašmíru.



India v noci na stredu oznámila, že podnikla letecké útoky na infraštruktúru militantov na území Pakistanu vrátane pakistanskej časti Kašmíru. Tvrdí, že úder nebol namierený proti tamojšej armáde a kroky boli cielené, uvážené a nemali eskalujúci charakter. Pakistan však označil útok za „zjavný vojnový čin“, pričom údery boli podľa neho namierené na civilistov, a prisľúbil odvetu.



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v reakcii vyhlásil, že „Pakistan má plné právo rázne reagovať na tento vojnový akt zo strany Indie a skutočne naň rázne reaguje.“ Celý národ stojí na strane pakistanských ozbrojených síl, doplnil vo vyhlásení.



Následne India uviedla, že vykonala „presné údery na teroristické tábory“ na deviatich miestach v pakistanskom Kašmíre a v štáte Pandžáb. Kroky armády boli podľa Naí Dillí boli „cielené, primerané a neeskalačné“.



Islamabad medzičasom začal s odvetnými útokmi, ktoré si v indickom meste Púnč vyžiadali osem mŕtvych a 29 zranených.



Naí Dillí údajne o situácií informoval USA, Britániu, Rusko, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio reagoval, že USA udalosti podrobne sledujú a budú naďalej spolupracovať s indickým aj pakistanským vedením na mierovom riešení konfliktu. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval krajiny na maximálnu vojenskú zdržanlivosť. Útoky ho podľa jeho slov znepokojili.



Spojené štáty ešte pred začiatkom indických útokov vyzývali na upokojenie situácie medzi Indiou a Pakistanom po tom, čo indický premiér Naréndra Módí varoval pred zastavením vody, ktorá preteká cez hranice do Pakistanu.



Indický premiér v utorok povedal, že sa zastaví tok vody z Indie, ktorý prechádza cez spoločné hranice s Pakistanom. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo India pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. „Vody Indie kedysi tiekli von (z krajiny), teraz budú tiecť len pre Indiu,“ upresnil. Pakistan varoval pred zásahmi do toku riek a uviedol, že to bude považovať za provokáciu k vojne.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová bezprostredne nereagovala na najnovšie vyjadrenia Módího, no ozrejmila, že Spojené štáty sú „oboznámené s rôznymi správami“ o tejto situácii a sú do diania „zapojené“. „Zostávame v kontakte s vládami oboch krajín na viacerých úrovniach,“ dodala.



Napätie medzi krajinami sa zintenzívnilo, odkedy ozbrojenci v apríli zastrelili v Indiou spravovanom regióne Kašmír 26 turistov. India z útoku obvinila Pakistan.



Od vyhlásenia nezávislosti v roku 1947 medzi sebou viedli Pakistan a India tri vojny. Dve z nich sa týkali sporného územia Kašmíru, ktorý si rozdelili a obe si robia nároky na celú túto oblasť. V indickom zväzovom štáte Džammú a Kašmír, obývanom prevažne moslimami, prebieha od roku 1989 ozbrojené povstanie proti indickej vláde.