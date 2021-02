Pri indonézskom ostrove uhynulo najmenej 46 delfínov krátkoplutvých

Jakarta 19. februára (TASR) - Najmenej 46 delfínov krátkoplutvých zahynulo po tom, ako uviazlo pri pobreží indonézskeho ostrova Madura. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Hromadné uviaznutie delfínov na plytčine, ktorého príčina nebola bezprostredne známa, prežilo len niekoľko jedincov. Záchranárom a dobrovoľníkom sa ich podarilo vrátiť späť do mora.



"Od štvrtka sme pracovali na ich záchrane, ale ich obrovská hmotnosť veľmi sťažila pokusy dostať ich do mora," uviedla guvernérka indonézskej provincie Východná Jáva Khofifah Indar Parawansaová. Ostrov Madura sa nachádza pri severovýchodnom pobreží Jávy.



Podľa agentúry AP prežili len tri z uviaznutých delfínov krátkoplutvých (Globicephala macrorhynchus). Tento druh je známy aj ako delfín Sieboldov a pre charakteristický tvar hlavy sa jeho jedinci označujú tiež ako guľohlavci. Dorastajú až do dĺžky 6,5 metra a vážia štyri tony.



Príčinu uviaznutia delfínov pri ostrove Madura vyšetria miestne úrady. Uhynuté zvieratá pochovajú v blízkosti pobrežia.



Podľa údajov indonézskych ochranárov počas vlaňajšieho roka zaznamenali v Indonézii 59 prípadov uviaznutia veľrýb na plážach a v pobrežných plytčinách. Väčšinou išlo o dugongy a delfíny dlhonosé, ktoré taktiež patria medzi veľryby.