Pri intenzívnych bojoch zahynulo za dva dni vyše 100 bojovníkov

Saná 29. septembra (TASR) - Najmenej 100 jemenských povstalcov a provládnych vojakov zahynulo za posledných 48 hodín počas intenzívnych bojov o strategicky významné mesto Marib, uviedli pre AFP v stredu zdravotnícke a armádne zdroje.



O život prišlo 68 jemenských šiitských povstalcov – húsíov – a 32 bojovníkov vojenskej koalície na čele so Saudskou Arábiou, uviedli zdroje z prostredia armády. Toto číslo potvrdili aj zdravotníci.



Povstalci málokedy informujú o obetiach z vlastných radov, pripomína AFP. Ich televízna stanica al-Masíra však uviedla, že v ostatných dvoch dňoch vykonali vládne sily v okolí Maribu 60 náletov.



Tento mesiac už zahynuli stovky bojovníkov, odkedy húsíovia odštartovali ďalšiu ofenzívu na Marib, poslednú baštu jemenskej vlády. Ovládnutie rovnomennej a na ropu bohatej provincie by posilnilo pozíciu húsíov pri mierových rokovaniach, konštatuje AFP.



Bitka o Marib vyvoláva aj obavy z humanitárnej katastrofy. Množstvo Jemenčanov totiž do oblasti ušlo pred bojmi v ostatných častiach krajiny. Konflikt v Jemene vypukol v roku 2014, keď húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016 zablokovala medzinárodné lety na letisko v Saná.



Do saudskoarabského Rijádu pricestoval v stredu Hans Grundberg, nový vyslanec Organizácie Spojených národov pre Jemen, aby sa stretol s jemenskými a saudskoarabskými predstaviteľmi.