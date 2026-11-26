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Pri iránskom dronovom útoku v Kuvajte zahynuli talianski technici
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť pozostalým prostredníctvom sociálnych sietí.
Autor TASR
Rím/Brusel 26. novembra (TASR) - Dvaja talianski technici prišli o život pri iránskom dronovom útoku v Kuvajte počas údržby systémov protivzdušnej obrany. Vo štvrtok to oznámil taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
„Dnes okolo 14.00 h (miestneho času, teda o 12.00 h SEČ - pozn. TASR) zaútočilo niekoľko dronov iránskej výroby na kuvajtské vojenské zariadenia vrátane detekčnej stanice protivzdušnej obrany, kde pracovali dvaja talianski technici z (nemeckej zbrojárskej) spoločnosti Rheinmetall,“ uviedol Tajani. Minister následne potvrdil, že obaja pracovníci zahynuli.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť pozostalým prostredníctvom sociálnych sietí. „Myslím na všetkých, ktorých tento útok zasiahol, a na ich rodiny,“ napísala na platforme X.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii vyzvala na zvýšenie tlaku na Teherán. „Musíme zvýšiť tlak na Irán, aby ukončil tieto neprijateľné útoky proti svojim susedom a našim partnerom v Perzskom zálive. Dnešné udalosti nám opäť pripomínajú, že bezpečnosť v Perzskom zálive je dôležitá pre nás všetkých,“ napísala von der Leyenová na X.
Kuvajtské ministerstvo obrany predtým informovalo, že najmenej štyri osoby utrpeli zranenia po tom, čo systémy protivzdušnej obrany zachytili iránske drony smerujúce na strategické zariadenia krajiny.
„Dnes okolo 14.00 h (miestneho času, teda o 12.00 h SEČ - pozn. TASR) zaútočilo niekoľko dronov iránskej výroby na kuvajtské vojenské zariadenia vrátane detekčnej stanice protivzdušnej obrany, kde pracovali dvaja talianski technici z (nemeckej zbrojárskej) spoločnosti Rheinmetall,“ uviedol Tajani. Minister následne potvrdil, že obaja pracovníci zahynuli.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť pozostalým prostredníctvom sociálnych sietí. „Myslím na všetkých, ktorých tento útok zasiahol, a na ich rodiny,“ napísala na platforme X.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii vyzvala na zvýšenie tlaku na Teherán. „Musíme zvýšiť tlak na Irán, aby ukončil tieto neprijateľné útoky proti svojim susedom a našim partnerom v Perzskom zálive. Dnešné udalosti nám opäť pripomínajú, že bezpečnosť v Perzskom zálive je dôležitá pre nás všetkých,“ napísala von der Leyenová na X.
Kuvajtské ministerstvo obrany predtým informovalo, že najmenej štyri osoby utrpeli zranenia po tom, čo systémy protivzdušnej obrany zachytili iránske drony smerujúce na strategické zariadenia krajiny.