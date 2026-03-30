Pri iránskom útoku v Kuvajte zahynul jeden človek
Autor TASR
Kuvajt 30. marca (TASR) — Kuvajtská vláda v pondelok oznámila, že pri iránskom útoku na zariadenie na odsoľovanie morskej vody prepojené s elektrárňou zahynul jeden pracovník pochádzajúci z Indie a bola vážne poškodená prevádzková budova. Miesto, kde k útoku došlo, však nešpecifikovala, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Kuvajtská armáda v tejto súvislosti uviedla, že za posledných 24 hodín zachytila 13 nepriateľských dronov. Zároveň potvrdila „rozsiahle poškodenie“ objektu elektrárne.
Útok na kuvajtské zariadenie ostro odsúdili Saudská Arábia, Katar a Omán, pričom Rijád a Dauha z neho priamo obvinili Irán.
Iránska armáda však v pondelkovom vyhlásení sprostredkovanom štátnou televíziou tieto obvinenia odmietla a zodpovednosť za útok pripísala Izraelu, ktorý tak chcel uvrhnúť Teherán do zlého svetla.
Štáty Perzského zálivu čelia vlne útokov Iránu, ktoré sú odpoveďou Teheránu na americko-izraelské údery spustené 28. februára. Irán pohrozil odvetnými útokmi na kľúčovú infraštruktúru v regióne vrátane odsoľovacích zariadení, od ktorých sú púštne štáty závislé pri zásobovaní pitnou vodou.
