Pri iránskom útoku v Saudskej Arábii sa zranilo 10 vojakov USA
Ústredné velenie ozbrojených síl USA už skôr v piatok oznámilo, že počas mesiac trvajúceho konfliktu utrpelo zranenia viac než 300 vojakov.
Autor TASR
Rijád 28. marca (TASR) - Najmenej desať príslušníkov amerických ozbrojených síl sa zranilo počas iránskeho útoku na vojenskú základňu Prince Sultan Air Base v Saudskej Arábii, pri ktorom došlo aj k poškodeniu niekoľkých tankovacích lietadiel. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Irán na útok použil raketu a bezpilotné lietadlá. Agentúra AP sa odvoláva na dvoch amerických predstaviteľov, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pričom jeden z nich uviedol, že zranenia vojakov sú v dvoch prípadoch vážne. Na internete sa objavili aj satelitné snímky, ktoré zachytávajú poškodenie lietadiel.
K útoku došlo len deň po vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa o „zdecimovaní“ Iránu, pričom minister obrany USA Pete Hegseth uviedol, že „ešte nikdy v doteraz zaznamenanej histórii nebola armáda nejakého národa zneutralizovaná tak rýchlo a tak efektívne“.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA už skôr v piatok oznámilo, že počas mesiac trvajúceho konfliktu utrpelo zranenia viac než 300 vojakov. Väčšina z nich sa po zotavení vrátila k svojim jednotkám, 30 vojaci však naďalej zostávajú mimo služby a desiati sú ťažko zranení.
Irán neútočil na základňu Prince Sultan Air Base prvý raz. Pri útoku z 1. marca sa zranil Benjamin N. Pennington, ktorý o niekoľko dní zomrel. Je jedným z trinástich amerických vojakov, ktorí počas vojny v Iráne prišli o život.
