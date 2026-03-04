Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri iránskom útoku zomrelo v Kuvajte 11-ročné dievča

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa údajov z utorka 3. marca v dôsledku iránskych útokov zomreli v Kuvajte tri osoby a viac ako 30 ďalších utrpelo poranenia.

Kuvajt 4. marca (TASR) - Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri jednej z vĺn iránskych útokov zahynulo 11-ročné dievča po zásahu padajúcim šrapnelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Počas prevozu do nemocnice dievča v sanitke resuscitovali a pokusy o jej oživenie pokračovali takmer pol hodiny po príchode do nemocnice. Napriek tomu zraneniam podľahla,“ oznámil kuvajtský rezort zdravotníctva.

Podľa údajov z utorka 3. marca v dôsledku iránskych útokov zomreli v Kuvajte tri osoby a viac ako 30 ďalších utrpelo poranenia. Systémy protivzdušnej obrany od začiatku konfliktu zachytili vyše 170 rakiet a cez 350 dronov.
