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Pri iránskych útokoch na jordánsku základňu zahynuli 2 americkí vojaci

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Na archívnej snímke americkí vojaci. Foto: TASR/AP

Ďalších štyroch vojakov museli hospitalizovať v jordánskych nemocniciach, neskôr ich však prepustili.

Autor TASR
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Washington 18. júla (TASR) - Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) v sobotu uviedlo, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný. Podľa agentúry AP ide o prvé obete iránskych úderov z radov americkej armády od úvodných dní vojny na Blízkom východe, píše TASR.

Podľa vyhlásenia Američania zomreli v piatok, keď sa americké a spojenecké sily bránili proti útokom iránskych balistických rakiet a dronov. Identitu obetí armáda zatiaľ nezverejnila.

Ďalších štyroch vojakov museli hospitalizovať v jordánskych nemocniciach, neskôr ich však prepustili.

Jordánsko, na území ktorého sa nachádzajú americkí vojaci i americké lietadlá, bolo od začiatku vojny pravidelne terčom iránskych odvetných úderov.

CENTCOM neinformoval, kde došlo k iránskemu útoku. Teherán však nedávno smeroval útoky na palivové nádrže na leteckej základni al-Azrak. Podľa vyhlásenia jordánskej armády protivzdušná obrana zostrelila „desať iránskych rakiet, ktoré narušili jordánsky vzdušný priestor s cieľom zasiahnuť územie krajiny“.
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