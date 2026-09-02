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Pri Istanbule sa zrazili dve lode, jedna sa potopila
Na miesto boli vyslané vrtuľníky a lode pobrežnej stráže na pátracie a záchranné práce.
Autor TASR
Ankara 2. septembra (TASR) - V Marmarskom mori neďaleko Istanbulu sa v stredu zrazili dve obchodné lode plaviace sa pod tureckou vlajkou. Po zrážke úrady stratili kontakt s jednou z nich a pravdepodobne sa potopila. Neskôr sa na hladine našli jej záchranné prostriedky vrátane záchranného člna, ale nikto z desaťčlennej posádky. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.
Tanker Alsu smeroval do prístavu Aliaga v Egejskom mori, zatiaľ čo loď Tugberk Imamoglu s nákladom ocele sa plavila do mesta Karadeniz Eregli na pobreží Čierneho mora. Zrazili sa okolo 3.00 h miestneho času (2.00 h SELČ), uviedla kancelária guvernéra.
Na miesto boli vyslané vrtuľníky a lode pobrežnej stráže na pátracie a záchranné práce. Na tankere nebolo viditeľné žiadne poškodenie.
„Vzhľadom na to, že loď Tugberk Imamoglu nereagovala na žiadne volania a posádka nezdvíhala svoje mobilné telefóny... sa predpokladá, že nákladná loď sa potopila,“ uviedlo turecké námorné riaditeľstvo.
Tanker Alsu smeroval do prístavu Aliaga v Egejskom mori, zatiaľ čo loď Tugberk Imamoglu s nákladom ocele sa plavila do mesta Karadeniz Eregli na pobreží Čierneho mora. Zrazili sa okolo 3.00 h miestneho času (2.00 h SELČ), uviedla kancelária guvernéra.
Na miesto boli vyslané vrtuľníky a lode pobrežnej stráže na pátracie a záchranné práce. Na tankere nebolo viditeľné žiadne poškodenie.
„Vzhľadom na to, že loď Tugberk Imamoglu nereagovala na žiadne volania a posádka nezdvíhala svoje mobilné telefóny... sa predpokladá, že nákladná loď sa potopila,“ uviedlo turecké námorné riaditeľstvo.