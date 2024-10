Pri izraelskej operácii prišiel o život páchateľ lynču z roku 2000

Jeruzalem 3. októbra (TASR) - Izraelská armáda a izraelská spravodajská služba Šin bet potvrdili, že pri nálete na palestínske Pásmo Gazy prišiel v noci na štvrtok o život aj aktivista radikálneho hnutia Hamas Azíz Salha, ktorý v roku 2000 v Ramalláhu zohral významnú rolu pri lynčovaní dvoch izraelských záložníkov.



Ako podľa TASR spresnil spravodajský web The Times of Israel (TOI) a agentúra Reuters, 43-ročný Salha prišiel o život pri útoku na mesto Dajr al-Baláh. Nateraz nie je známe, či bol Salhá zámerným terčom. Izraelská strana sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila.



Pri incidente v októbri 2000 prišli o život záložníci - Josef Avrahami a Vadim Noržic -, ktorí svojím autom zle odbočili a ocitli sa v meste Ramalláh na Západnom brehu, ktoré ovláda Palestínska samospráva.



Salha sa stal v podstate svetoznámym vďaka fotografii, ktorá ho zachytáva, ako z okna budovy zhromaždenému davu hrdo ukazuje svoje dlane zakrvavené po zlynčovaní dvoch izraelských záložníkov.



Filmový záznam, ktorý na mieste nakrútil taliansky televízny štáb, zachytáva desiatky rozzúrených Palestínčanov, ako vtrhli na policajnú stanicu, kde boli Izraelčania zadržiavaní po tom, čo ich zajala palestínska polícia.



Cez otvorené okno budovy bolo vidno scény, ako rozzúrený dav surovo bil a dobodal izraelských vojakov na smrť. Potom bolo z okna na poschodí vyhodené telo.



Izrael Salhu zadržal v roku 2001, ale v roku 2011 ho vydal do Pásma Gazy v rámci dohody, keď Izrael vymenil 1027 odsúdených za terorizmus za zajatého vojaka Gilada Šalita.



Izraelská armáda a spravodajská služba Šin bet, ktorá je zameraná na vnútornú bezpečnosť a kontrašpionáž, tvrdia, že Salha bol v posledných rokoch zapojený do teroristických útokov spáchaných na Západnom brehu a plánovaných v Pásme Gazy.



Izraelská armáda okrem toho vo štvrtok oznámila, že pred troma mesiacmi pri operácii v Pásme Gazy zabila troch vysokopostavených predstaviteľov Hamasu vrátane dôverníka vodcu Hamasu v Pásme Gazy Jahju Sinwára.