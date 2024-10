Pri izraelskom leteckom útoku sa zranili pracovníci Červeného kríža

Bejrút 13. októbra (TASR) - Libanonský Červený kríž v nedeľu uviedol, že pri izraelských leteckých útokoch sa v južnej časti Libanonu zranilo viacero jeho pracovníkov. TASR informuje podľa agentúry DPA a príspevkov na sociálnej sieti X.



Červený kríž uviedol, že k incidentu došlo, keď záchranári Červeného kríža hľadali obete v dome, ktorý ráno zasiahli izraelské sily. Počas pátrania však bol dom opätovne zasiahnutý, a to napriek tomu, že sa v jeho blízkosti nachádzali pracovníci a vozidlá Červeného kríža.



"V čase, keď tím hľadal obete bol dom zasiahnutý druhýkrát. Zásah spôsobil otras mozgu u dobrovoľníkov a poškodil dve sanitky. Ľahko zranení dobrovoľníci boli prevezení do nemocnice a sú v dobrom stave," uviedol na X Červený kríž. Libanonská štátna agentúra NNA uviedla, že pri zásahu sa zranili štyria zdravotníci.



"Dobrovoľníci Libanonského Červeného kríža by mali byť pri záchrane obetí vždy chránení," dodala organizácia na sociálnej sieti X.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo v Libanone od začiatku vojenskej eskalácie medzi Izraelom a militantmi z hnutia Hizballáh zabitých najmenej 94 zdravotníckych pracovníkov. Počas tohto obdobia došlo k približne 40 útokom na zdravotnícke zariadenia.