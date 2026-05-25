Pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy zahynulo šesťročné dievča

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Gaza 25. mája (TASR) - Izraelský letecký útok na juhu Pásma Gazy zabil v pondelok dvoch ľudí, vrátane šesťročného dievčatka a minimálne 17 ďalších zranil. Informovali o tom palestínske zdravotnícke úrady, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Zdravotníci uviedli, že pri izraelskom leteckom útoku na stanový tábor pre vysídlené rodiny v okolí mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy zahynulo šesťročné dievča a 31-ročná žena. Podľa svedkov útočili dva izraelské vrtuľníky.

Napriek prímeriu dohodnutému s pomocou Spojených štátov v októbri minulého roku, útoky Izraela v Pásme Gazy pokračujú. Rozhovory medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o implementácii druhej fázy tejto dohody do veľkej miery stroskotali.

Od začiatku platnosti prímeria zomrelo pri izraelských útokoch približne 900 Palestínčanov, vyplýva z údajov gazských zdravotníkov. Tie však nerozlišujú medzi bojovníkmi Hamasu a civilistami. Za rovnaký čas zomreli na izraelskej strane štyria vojaci.
