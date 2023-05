Pri izraelskom leteckom útoku zahynul ďalší veliteľ Islamského džihádu

Gaza/Jeruzalem 11. mája (TASR) — Vojenský veliteľ palestínskeho Islamského džihádu Alí Ghálí prišiel vo štvrtok skoro ráno o život pri nálete izraelskej armády na palestínske pásmo Gazy, informovala agentúra AFP.



Ghálí bol veliteľom raketových síl Islamského džihádu. V čase izraelského útoku bol v úkryte spolu s ďalšími dvoma členmi Islamského džihádu, ktorí boli tiež zabití, uviedla izraelská armáda s tým, že táto akcia bola možná aj vďaka informáciám od tajných služieb.



Podľa Izraela bol Ghálí zodpovedný za prípravu a samotnú realizáciu raketovej paľby na izraelské územie vrátane práve prebiehajúcej.



Zo strany Palestínčanov ide o reakciu na operáciu Štít a šíp, ktorú spustila izraelská armáda v utorok ráno likvidáciou troch iných vysoko postavených veliteľov Islamského džihádu.



Palestínski radikáli na to reagovali vypálením stoviek rakiet na izraelské obce a mestá, ktoré v stredu neskoro večer spôsobili rozsiahle materiálne škody na juhu Izraela.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda hnutie Hamas, zahynulo od utorkového rána v Gaze najmenej 25 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Podľa izraelských predstaviteľov tento počet zahŕňa "teroristov", na ktorých sa Izrael zameral, ale i civilistov, pričom niektorí z nich prišli o život pri nesprávnom odpálení rakiet Islamským džihádom, uviedol denník Times of Israel.



Izraelskí predstavitelia trvajú na tom, že operácie izraelskej armády sa obmedzujú na Islamský džihád, nie na väčší a lepšie vyzbrojený Hamas.



Times of Israel doplnil, že vo štvrtok ráno neboli k dispozícii žiadne oficiálne informácie o pokroku vo vyjednávaniach o prímerí, ktoré sa snaží sprostredkovať Egypt.



V južnom Izraeli naďalej platia bezpečnostné obmedzenia vrátane pravidiel, ktoré nariaďovali zatvorenie škôl v okruhu 40 kilometrov od Gazy a obmedzenie zhromaždení pod holým nebom na maximálne desať osôb.