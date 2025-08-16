< sekcia Zahraničie
Pri izraelskom nálete na mesto Gaza zahynulo najmenej osem ľudí
K útoku údajne došlo v gazskej štvrti Rimal.
Autor TASR
Tel Aviv 16. augusta (TASR) - Pri izraelskom nálete na útočisko pre utečencov v meste Gaza zahynulo osem ľudí a ďalších desať utrpelo zranenia, uviedli v piatok zdroje palestínskych záchranárov. TASR informuje podľa agentúry DPA.
K útoku údajne došlo v gazskej štvrti Rimal. DPA pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť a izraelská armáda ich zatiaľ nekomentovala.
Vojnu v Gaze vyvolal útok militantov palestínskeho hnutia Hamas a ďalších palestínskych extrémistických skupín na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a viac než 250 bolo zajatých a zavlečených do Pásma Gazy. Následná izraelská vojenská ofenzíva v pásme Gazy si vyžiadala 61.827 obetí, uviedlo v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva.
Ním uvádzané počty nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, Organizácia Spojených národov i ďalšie zoskupenia ich však považujú za dôveryhodné.
Izraelský bezpečnostný kabinet pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň schválil plány na ovládnutie mesta Gazy armádou, pripomína DPA.
