Pri izraelskom údere v meste Gaza zahynulo päť policajtov
Autor TASR
Gaza 23. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu pri údere v palestínskom meste Gaza zabila päť policajtov a niekoľko ďalších zranila, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na generálne riaditeľstvo polície, ktoré podlieha militantnému hnutiu Hamas. Počet obetí podľa agentúry AFP potvrdila aj nemocnica Šifá, podľa ktorej je jedna zranená osoba v kritickom stave.
Vo vyhlásení riaditeľstva sa uvádza, že policajnú pozíciu v štvrti Šajch Radwán v severnej časti mesta Gaza zasiahli dve rakety. Izraelský zdroj pre AFP povedal, že izraelská armáda v oblasti útočila na „teroristov z Hamasu“.
Policajné riaditeľstvo má na starosti bezpečnosť v oblastiach Gazy, ktoré sa po prímerí sprostredkovanom USA v októbri minulého roka dostali pod kontrolu Hamasu. Napriek prímeriu si Izrael vyhradzuje právo zasiahnuť ciele, ktoré považuje za hrozbu, píše AFP.
Takmer 10.000 policajtov Hamasu podľa Reuters komplikuje rokovania o ďalšom postupe v pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Hamas chce, aby boli zaradení do nových policajných síl, s vytvorením ktorých plán počíta. Izrael proti zapojeniu policajtov s väzbami na Hamas namieta.
Rokovania uviazli aj preto, že Hamas odmieta pristúpiť na požiadavku, aby sa odzbrojil, ako aj pre pokračujúce izraelské útoky na Pásmo Gazy, ktoré si podľa tamojších úradov od uzavretia prímeria vyžiadali už 880 obetí. V tom istom období pri útokoch militantov zahynuli najmenej štyria izraelskí vojaci, doplnila agentúra Reuters.
