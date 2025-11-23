< sekcia Zahraničie
Pri izraelskom útoku bol v Libanone zabitý významný člen Hizballáhu
Podľa IDF bol Tabatabáí ústredným operatívcom Hizballáhu a zastával tam niekoľko popredných funkcií vrátane veliteľa elitnej jednotky Radwán a viedol operácie Hizballáhu v Sýrii.
Autor TASR
Bejrút/Tel Aviv 23. novembra (TASR) — Izraelské ozbrojené sily (IDF) potvrdili, že cieľom ich nedeľňajšieho leteckého útoku na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút bol Hajsam Alí Tabatabáí, náčelník generálneho štábu proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ktorý sa v tom čase nachádzal v jednom z bytových domov. Útok si vyžiadal celkovo päť mŕtvych a 28 zranených. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a denník Times of Israel.
Smrť Tabatabáího pri „zákernom izraelskom útoku na oblasť Hárat Hurajk na južnom predmestí Bejrútu“ potvrdil vo vyhlásení aj samotný Hizballáh, ktorý ho označil za „veľkého veliteľa“.
Podľa IDF bol Tabatabáí ústredným operatívcom Hizballáhu, v ktorom pôsobil od 80. rokov a zastával tam niekoľko popredných funkcií vrátane veliteľa elitnej jednotky Radwán a viedol operácie Hizballáhu v Sýrii. Bol považovaný za muža číslo dva po vodcovi hnutia Naímovi Kásimovi. Po skončení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom v novembri 2024 bol oficiálne menovaný za náčelníka generálneho štábu Hizballáhu a v tejto úlohe zodpovedal za jeho obnovu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na zabitie Tabatabáího uviedol, že Izrael nedovolí Hizballáhu nadobudnúť pôvodnú silu. Označil ho za „masového vraha“, ktorý má na svojich rukách krv mnohých Izraelčanov a Američanov.
Netanjahu zároveň očakáva, že libanonská vláda splní svoj záväzok odzbrojiť Hizballáh. „Len takto bude mať každý občan Libanonu lepšiu budúcnosť a len takto môžu existovať mierové a bezpečné susedské vzťahy medzi Izraelom a Libanonom,“ povedal.
K útoku, pri ktorom prišiel Tabatabáí o život, došlo takmer presne rok po tom, čo 27. novembra 2024 nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom sprostredkované USA, a týždeň návštevou pápeža Leva XIV. v Libanone.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že likvidácia Tabatabáího bola reakciou na „opakované porušovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a dohody o prímerí z roku 2024 zo strany Hizballáhu, ako aj na hrozbu, ktorú predstavoval pre Izrael a stabilitu regiónu“. Libanonská vláda podľa ministerstva ignoruje porušovanie pravidiel zo strany Hizballáhu, zatiaľ čo Hizballáh pracuje na „obnovení a rozšírení“ svojich vojenských kapacít.
