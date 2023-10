Pri izraelskom útoku mala zomrieť prvá žena zvolená do vedenia Hamasu

Gaza 19. októbra (TASR) — Pri pokračujúcich útokoch izraelskej armády na sever pásma Gazy prišla v stredu večer o život aj prvá žena zvolená do politického vedenia palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Džamila Šantíová bola obeťou náletu na mesto Džabalíja, oznámilo podľa agentúry AFP hnutie Hamas, ktoré ju vo svojom vyhlásení označilo za mučeníčku.



Prvou ženou, ktorá bola zvolená do 20-členného politického grémia Hamasu, sa Šantíová stala v roku 2021 na základe výsledkov interného hlasovania.



K politickému vedeniu Hamasu sa vtedy automaticky zaradila aj ďalšia žena, Fatima Šurábová, ktorá bola vymenovaná za predsedníčku komisie pre záležitosti žien.



Ich začlenenie do vedenia Hamasu bolo v tom čase interpretované ako pozitívny signál pre medzinárodné spoločenstvo, ktorý mal svedčiť o otvorenosti islamistickej skupiny voči zastúpeniu žien.



Šantíová pôsobila v palestínskej politike už dlhší čas — v roku 2006 bola zvolená za poslankyňu parlamentu palestínskej samosprávy. Parlament sa však nezišiel od roku 2007, keď Hamas prevzal v pásme Gazy moc, čo Izrael viedlo k zintenzívneniu blokády uvalenej na toto územie.



Šantíová je ďalším vysoko postaveným predstaviteľom Hamasu, ktorí boli zabití pri útokoch na pásmo Gazy. Izraelská armáda ich spustila po 7. októbri, keď palestínski militanti podnikli prekvapujúcu infiltráciu do pohraničných oblastí Izraela susediacich s pásom Gazy, spojenú s masívnym raketovým ostreľovaním, pri ktorom rakety dopadali aj hlbšie do izraelského vnútrozemia. O život pri tom prišlo najmenej 1400 ľudí, väčšinou civilistov.



Odvetné izraelské útoky na pásmo Gazy si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali vyše 3700 obetí, takisto väčšinou civilistov.