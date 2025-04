Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu zahynuli dvaja ľudia

Bejrút 6. apríla (TASR) - Pri izraelskom útoku, údajne zameranom na militantné hnutie Hizballáh, zomreli v nedeľu dvaja ľudia. K incidentu došlo počas návštevy zástupkyne osobitného amerického veľvyslanca pre Blízky východ Morgan Ortagusovej, ktorá v Bejrúte rokovala predovšetkým o prebiehajúcom konflikte medzi Hizballáhom a Izraelom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu potvrdilo, že pri útoku „izraelského nepriateľa“ na mesto Zibqin na juhu krajiny zahynuli dve osoby.



Izraelská armáda uviedla, že sa zamerala na dvoch militantov Hizballáhu, ktorí sa „pokúšali obnoviť... teroristickú infraštruktúru (hnutia)“.



Izrael a Hizballáh sa aj napriek prímeriu z 27. novembra neustále obviňujú zo vzájomných útokov. Izraelské jednotky sa mali z Libanonu stiahnuť vo februári, no zostali na piatich strategických miestach na juhu krajiny.



Základom dohody o prímerí je rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 1701. Uvádza sa v nej, že libanonské jednotky a mierové sily OSN by mali byť jedinými silami v južnom Libanone, a vyzýva na odzbrojenie všetkých neštátnych ozbrojených skupín.



Anonymný libanonský predstaviteľ uviedol, že Ortagusová počas svojej návštevy diskutovala o „zintenzívnení a urýchlení“ práce libanonskej armády pri „likvidácii vojenskej infraštruktúry Hizballáhu“. Rokovania sa tiež týkali ekonomických reforiem v krajine.



Ortagusová sa k návšteve Libanonu nevyjadrila, no Bejrút ju označil za pozitívnu a konštruktívnu. V nedeľu sa zástupkyňa stretla s libanonským ministrom financií, ministrom hospodárstva a guvernérom novej centrálnej banky.