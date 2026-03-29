Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu zahynuli dvaja záchranári
Ďalších najmenej deväť ľudí zahynulo pri izraelských útokoch v oblasti mesta Súr.
Autor TASR
Bejrút 29. marca (TASR) – Pri izraelskom nálete v južnom Libanone zahynuli dvaja libanonskí záchranári, informovala v nedeľu tlačová agentúra NNA. Nálet zasiahol stanicu zdravotnej služby v blízkosti nemocnice v meste Bint Džubajl.
Ďalších najmenej deväť ľudí zahynulo pri izraelských útokoch v oblasti mesta Súr.
Dve obete si vyžiadal aj útok v obci Abba. Pri zásahu izraelskej armády v meste Nabatíja boli poškodené desiatky obchodov, kancelárií a klinika v nákupnom centre Madínati.
Spravodajský web L’Orient-Le Jour informoval, že Hizballáh v nedeľu nadránom uskutočnil sériu útokov na izraelské ciele, pričom využil drony a raketové salvy. Zasiahnuté boli základne izraelskej armády na izraelskom území aj jej pozície na juhu Libanonu vrátane základne na okupovaných Golanských výšinách.
Medzičasom izraelská armáda oznámila, že pri bojoch na juhu Libanonu zahynul aj jej vojak – 22-ročný seržant z 890. práporu parašutistov, pôvodom z mesta New Haven v americkom štáte Connecticut. Ide o piateho Izraelčana zabitého od začiatku obnovenia bojov s proiránskym hnutím Hizballáh.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri izraelských útokoch v sobotu zahynulo najmenej 47 ľudí a 112 bolo zranených. Od začiatku izraelskej ofenzívy (od 2. marca) zahynulo 1189 osôb a 3427 utrpelo zranenia.
Ďalších najmenej deväť ľudí zahynulo pri izraelských útokoch v oblasti mesta Súr.
Dve obete si vyžiadal aj útok v obci Abba. Pri zásahu izraelskej armády v meste Nabatíja boli poškodené desiatky obchodov, kancelárií a klinika v nákupnom centre Madínati.
Spravodajský web L’Orient-Le Jour informoval, že Hizballáh v nedeľu nadránom uskutočnil sériu útokov na izraelské ciele, pričom využil drony a raketové salvy. Zasiahnuté boli základne izraelskej armády na izraelskom území aj jej pozície na juhu Libanonu vrátane základne na okupovaných Golanských výšinách.
Medzičasom izraelská armáda oznámila, že pri bojoch na juhu Libanonu zahynul aj jej vojak – 22-ročný seržant z 890. práporu parašutistov, pôvodom z mesta New Haven v americkom štáte Connecticut. Ide o piateho Izraelčana zabitého od začiatku obnovenia bojov s proiránskym hnutím Hizballáh.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri izraelských útokoch v sobotu zahynulo najmenej 47 ľudí a 112 bolo zranených. Od začiatku izraelskej ofenzívy (od 2. marca) zahynulo 1189 osôb a 3427 utrpelo zranenia.