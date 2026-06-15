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Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu zomrel jeden človek

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.

Autor TASR
Bejrút 15. júna (TASR) - Izraelský útok na juhu Libanonu si v pondelok napriek rámcovej dohode medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe vyžiadal život jedného človeka, uviedli libanonské štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Nepriateľský dron cielil na auto na kruhovom objazde v Kfar Tibnít, čo viedlo k smrti jeho vodiča,“ uviedla libanonská tlačová agentúra NNA. Kfar Tibnít je dedina neďaleko mesta Nabatíja.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
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