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Pri izraelskom útoku na juhu zahynulo niekoľko libanonských vojakov
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní.
Autor TASR
Bejrút 6. júna (TASR) - Libanonská armáda v sobotu oznámila, že pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny zahynulo niekoľko jej vojakov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Niekoľko vojakov vrátane jedného dôstojníka, zahynulo pri barbarskom izraelskom útoku zameranom na vojenské vozidlo na ceste medzi oblasťou Chardáli a mestom Nabatíja,“ uviedla armáda vo vyhlásení zverejnenom na X.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky útočí na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Tel Aviv a Bejrút sa po trojstranných rokovaniach v noci na štvrtok vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim však vo štvrtok vyhlásil, že hnutie túto dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta.
Izrael zároveň v sobotu vydal opäť evakuačné príkazy pre obyvateľov piatich dedín v južnom a východnom Libanone a nariadil im, aby sa presťahovali na sever od rieky Zahrání.
„Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh je izraelská armáda nútená proti nej zasiahnuť silou,“ napísal na platforme Telegram hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai.
„Niekoľko vojakov vrátane jedného dôstojníka, zahynulo pri barbarskom izraelskom útoku zameranom na vojenské vozidlo na ceste medzi oblasťou Chardáli a mestom Nabatíja,“ uviedla armáda vo vyhlásení zverejnenom na X.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky útočí na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Tel Aviv a Bejrút sa po trojstranných rokovaniach v noci na štvrtok vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.
Vodca Hizballáhu Naím Kásim však vo štvrtok vyhlásil, že hnutie túto dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta.
Izrael zároveň v sobotu vydal opäť evakuačné príkazy pre obyvateľov piatich dedín v južnom a východnom Libanone a nariadil im, aby sa presťahovali na sever od rieky Zahrání.
„Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh je izraelská armáda nútená proti nej zasiahnuť silou,“ napísal na platforme Telegram hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai.