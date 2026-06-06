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Pri izraelskom útoku na juhu zahynulo niekoľko libanonských vojakov

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V nedeľu 31. mája 2026 sú v južnom prístavnom meste Tyre v Libanone vidieť zničené budovy zasiahnuté izraelskými leteckými údermi. Foto: TASR/AP

Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní.

Autor TASR
Bejrút 6. júna (TASR) - Libanonská armáda v sobotu oznámila, že pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny zahynulo niekoľko jej vojakov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Niekoľko vojakov vrátane jedného dôstojníka, zahynulo pri barbarskom izraelskom útoku zameranom na vojenské vozidlo na ceste medzi oblasťou Chardáli a mestom Nabatíja,“ uviedla armáda vo vyhlásení zverejnenom na X.

Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky útočí na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.

Tel Aviv a Bejrút sa po trojstranných rokovaniach v noci na štvrtok vo Washingtone dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu.

Vodca Hizballáhu Naím Kásim však vo štvrtok vyhlásil, že hnutie túto dohodu o uplatňovaní prímeria odmieta.

Izrael zároveň v sobotu vydal opäť evakuačné príkazy pre obyvateľov piatich dedín v južnom a východnom Libanone a nariadil im, aby sa presťahovali na sever od rieky Zahrání.

Vzhľadom na porušenie dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh je izraelská armáda nútená proti nej zasiahnuť silou,“ napísal na platforme Telegram hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai.
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