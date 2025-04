Pri izraelskom útoku na Libanon zomrel jeden človek, jeden sa zranil

Bejrút 20. apríla (TASR) – Jednu obeť a jedného zraneného si vyžiadal nedeľný izraelský útok na juhu Libanonu, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael útok podnikol aj napriek prímeriu, ktoré vládne medzi ním a libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a portálu Times of Israel.



„Izraelský nepriateľský útok na vozidlo v obci Kawsaríja as-Sajád zabil jednu osobu a ďalšiu zranil,“ uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení. Obec leží na juhu Libanonu medzi mestami Sidon a Týr.



Libanonská armáda v sobotu o 10.57 h SELČ prostredníctvom sociálnej platformy X oznámila, že sa jej podarilo zmariť plánovaný raketový útok z územia Libanonu proti Izraelu.



Vyhlásenie libanonskej armády uvádza, že jej jednotky vykonali raziu v byte v meste Sidon, počas ktorej zaistili rakety a odpaľovacie zariadenia a zadržali niekoľko osôb.



Libanonská armáda minulý týždeň oznámila zatknutie niekoľkých Palestínčanov a občanov Libanonu, ktorí sa v marci zapojili do raketového útoku na sever Izraela.



Izrael naďalej útočí na ciele v Libanone aj napriek prímeriu z 27. novembra, ktoré sa usiluje zastaviť viac než rok trvajúce boje v oblasti, ktoré na približne dva mesiace prepukli do otvorenej vojny Izraela a Hizballáhu.



V piatok počas izraelských náletov na juh Libanonu zahynuli dvaja ľudia, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael oznámil, že v oblasti útočil na ciele z radov militantov hnutia Hizballáh.



V rámci prímeria mal Hizballáh stiahnuť svojich bojovníkov a techniku na územie ležiace severne od rieky Lítání a zlikvidovať všetku zostávajúci vojenskú infraštruktúru na juhu krajiny.



Izrael mal z južného Libanonu odsunúť všetky svoje jednotky. Časť vojakov však naďalej zastáva na piatich pozíciách, ktoré Izrael považuje za „strategické“. Na juhu pri hraniciach s Izraelom boli po stiahnutí jeho jednotiek rozmiestnení libanonskí vojaci.



Vodca Hizballáhu Naím Kásim v piatok vyhlásil, že nedovolí hnutie „nedovolí nikomu, aby ho odzbrojil“. Urobil tak v reakcii na snahu Washingtonu, ktorý tlačí na Bejrút, aby prinútil Iránom podporované hnutie odovzdať zbrane.