Pri izraelskom útoku na školu spravovanú OSN zahynulo najmenej 39 ľudí

Gaza 6. júna (TASR) - Najmenej 39 ľudí zahynulo v noci na štvrtok pri izraelskom leteckom útoku na školu spravovanú úradom OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v utečeneckom tábore Nusajrát v palestínskom Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice CNN.



V škole a jej okolí bolo v čase útoku približne 20.000 vysídlených ľudí. Školu podľa informácií CNN zasiahli najmenej tri strely.



Nemocnica al-Aksá informovala, že zahynulo najmenej 39 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Táto bilancia by sa však mohla ešte zmeniť, keďže do nemocnice stále privážajú obete útoku.



Izraelská armáda potvrdila, že vykonala letecký útok, ktorý bol podľa jej slov zameraný na základňu elitnej vojenskej jednotky palestínskeho radikálneho hnutia Hamas ukrývajúcu sa v škole.



Pred útokom bolo podľa izraelskej armády prijatých mnoho opatrení s cieľom minimalizovať ohrozenie nezúčastnených osôb vrátane vrátane analýzy leteckých záberov a použitia informácií tajných služieb.



Izrael často obviňuje Hamas z toho, že využíva školy, zdravotnícke zariadenia a inú civilnú infraštruktúru ako operačné centrá. Palestínska militantná skupina tieto obvinenia odmieta.



UNRWA, ktorá koordinuje takmer všetku pomoc pre Pásmo Gazy, je v kríze od januára, keď Izrael obvinil približne desať z jej 13.000 zamestnancov na palestínskom území z účasti na útoku palestínskych teroristických kománd na Izrael zo 7. októbra 2023. Jej šéf Philippe Lazzarini minulý týždeň pre denník New York Times uviedol, že Izrael "musí zastaviť svoju kampaň proti UNRWA".