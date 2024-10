Pri izraelskom útoku severne od Bejrútu zahynuli dvaja ľudia

Bejrút 19. októbra (TASR) – Pri izraelskom útoku v prístave Jouneih severne od Bejrútu zahynuli v sobotu dvaja ľudia, uviedli libanonské úrady. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Útok sa odohral na diaľnici spájajúcej Bejrút so severom krajiny, uviedli libanonské štátne médiá. Podľa agentúry NNA pri ňom zahynul manželský pár, agentúra mená obetí nezverejnila. Po prvotnom útoku na vozidlo dvojica utiekla do poľa, kde bola zabitá.



Diaľnica, na ktorej mesto leží, je jednou z najdôležitejších spojníc v krajine. Často ju využívajú ľudia utekajúci z Bejrútu a juhu Libanonu na sever.



Izrael 23. septembra zintenzívnil ostreľovanie, neskôr do Libanonu vyslal aj pozemné vojsko. Izraelské útoky postupne dosiahli oblasti, ktoré sú tradičnými baštami Hizballáhu, Izrael tiež podnikol atentáty na niekoľkých významných predstaviteľov Hizballáhu a palestínskeho militantného hnutia Hamas. Jedným z nich bol aj vodca Hizballáhu Hassan Nasralláh, ktorý zahynul 27. septembra pri vzdušnom útoku v Bejrúte.



Vojna si v Libanone vyžiadala už vyše 1418 obetí, uvádza AFP s odvolaním na údaje libanonského ministerstva zdravotníctva. Skutočný počet obetí však je zrejme vyšší, dodáva AFP.