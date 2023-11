Pri izraelskom útoku údajne zahynul syn popredného lídra Hizballáhu

Bejrút 23. novembra (TASR) - Syn popredného predstaviteľa libanonského militantného hnutia Hizballáh údajne zahynul pri izraelskom útoku v južnom Libanone. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hnutia.



Syn šéfa frakcie Hizballáhu v libanonskom parlamente Muhammada Raada "podstúpil mučenícku smrť cestou do Jeruzalema," uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení hnutia. Toto slovné spojenie používa Hizballáh pri ohlasovaní úmrtí svojich členov od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Zdroj blízky rodine zabitého Abbása Raada pre AFP uviedol, že spoločne s ním zahynulo aj niekoľko ďalších bojovníkov Hizballáhu. Údajne prišiel o život pri stredajšom izraelskom útoku na dom v juholibanonskej dedine Bajt Jahún.



Hizballáh zverejnil fotografie a totožnosť piatich svojich zabitých bojovníkov vrátane Abbása Raada. Podľa agentúry DPA išlo o členov elitnej jednotky Hizballáhu známej ako al-Radwán.



Izraelská armáda v stredu večer uviedla, že zasiahla viacero cieľov Hizballáhu a pozícií, z ktorých boli odpaľované strely na Izrael.



Na izraelsko-libanonských hraniciach dochádza od októbrového vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom k cezhraničnému ostreľovaniu, ktoré sa postupom času zintenzívňuje. Za ostreľovaním Izraela z libanonského územia, ktoré izraelská armáda opätuje, stojí Hizballáh aj palestínske skupiny operujúce v južnom Libanone.



Rastú tak obavy, že by sa Hizballáh mohol pokúsiť otvoriť na severe Izraela ďalší front, aby tak pomohol spriaznenému hnutiu Hamas, čo by mohlo viesť k rozšíreniu a eskalácii celého konfliktu. Obe tieto militantné organizácie sú podporované Iránom.



Na libanonskej strane si cezhraničné ostreľovanie vyžiadalo už najmenej 107 životov, vyplýva zo sčítania AFP. Medzi obeťami je minimálne 75 ozbrojencov Hizballáhu, ale aj najmenej 14 civilistov vrátane troch novinárov. Na izraelskej strane zahynulo už šesť vojakov a traja civilisti, uvádzajú tamojšie úrady.