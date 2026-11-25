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Pri izraelskom útoku v Gaze zahynul predstaviteľ Hamasu aj s rodinou
Podľa hovorcu palestínskej civilnej obrany Mahmúda Basala zasiahol izraelský nálet obytnú budovu v utečeneckom tábore aš-Šátí západne od mesta Gaza.
Autor TASR
Gaza 25. novembra (TASR) - Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zahynul v stredu predstaviteľ bezpečnostných zložiek hnutia Hamas spolu s manželkou a dvoma dcérami, uviedla palestínska civilná obrana. Izraelská armáda potvrdila, že útok bol zameraný na člena Hamasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa hovorcu palestínskej civilnej obrany Mahmúda Basala zasiahol izraelský nálet obytnú budovu v utečeneckom tábore aš-Šátí západne od mesta Gaza. Zahynuli štyria ľudia a ďalších 12 utrpelo zranenia. Dcéry predstaviteľa Hamasu mali 13 a 15 rokov. Útok výrazne poškodil zasiahnutý byt aj niekoľko susedných domov.
Ministerstvo vnútra v Gaze identifikovalo muža ako plukovníka Muhammada abú al-Úfa, šéfa vnútornej bezpečnostnej služby hnutia pre sever Pásma Gazy. Nemocnica aš-Šifá v meste Gaza potvrdila, že prevzala štyri telá.
K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil šéfa vnútornej bezpečnostnej služby hnutia v Gaze Naíma abú Nahala. Do funkcie ho vymenovali pred dvoma mesiacmi.
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025 po dvoch rokoch vojny vyvolanej útokom Hamasu a ďalších palestínskych skupín na Izrael zo 7. októbra 2023.
Od začiatku prímeria zahynulo podľa AFP vyše 1650 Palestínčanov. Údaje ministerstva zdravotníctva v Gaze, z ktorých agentúra vychádza, považuje OSN za spoľahlivé. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje smrť siedmich vojakov a jedného civilného pracovníka stavebnej firmy, ktorý zahynul pri nehode počas demolačných prác v Pásme Gazy objednaných izraelským ministerstvom obrany.
Podľa hovorcu palestínskej civilnej obrany Mahmúda Basala zasiahol izraelský nálet obytnú budovu v utečeneckom tábore aš-Šátí západne od mesta Gaza. Zahynuli štyria ľudia a ďalších 12 utrpelo zranenia. Dcéry predstaviteľa Hamasu mali 13 a 15 rokov. Útok výrazne poškodil zasiahnutý byt aj niekoľko susedných domov.
Ministerstvo vnútra v Gaze identifikovalo muža ako plukovníka Muhammada abú al-Úfa, šéfa vnútornej bezpečnostnej služby hnutia pre sever Pásma Gazy. Nemocnica aš-Šifá v meste Gaza potvrdila, že prevzala štyri telá.
K útoku došlo deň po tom, ako Izrael zabil šéfa vnútornej bezpečnostnej služby hnutia v Gaze Naíma abú Nahala. Do funkcie ho vymenovali pred dvoma mesiacmi.
Izrael a Hamas sa pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025 po dvoch rokoch vojny vyvolanej útokom Hamasu a ďalších palestínskych skupín na Izrael zo 7. októbra 2023.
Od začiatku prímeria zahynulo podľa AFP vyše 1650 Palestínčanov. Údaje ministerstva zdravotníctva v Gaze, z ktorých agentúra vychádza, považuje OSN za spoľahlivé. Izraelská armáda za rovnaké obdobie eviduje smrť siedmich vojakov a jedného civilného pracovníka stavebnej firmy, ktorý zahynul pri nehode počas demolačných prác v Pásme Gazy objednaných izraelským ministerstvom obrany.