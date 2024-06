Pri izraelskom útoku v Pásme Gazy zahynulo najmenej 12 Palestínčanov

Gaza 21. júna (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo v piatok pri izraelských útokoch v Pásme Gazy. Izraelské sily ostreľovali mesto Rafah a ďalšie oblasti a viedli boj zblízka s bojovníkmi palestínskej skupiny Hamas, uviedla izraelská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Izraelské jednotky v stredu postúpili hlbšie do západnej časti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. V piatok postupovali tankami do západnej a severnej časti mesta, pričom už predtým obsadili východnú, južnú a centrálnu časť.



Izraelské sily strieľali z lietadiel, tankov a lodí pri pobreží. Vo svojom vyhlásení armáda v piatok uviedla, že vykonala operáciu v oblasti Rafahu, kde sa vojaci zapojili do bojov zblízka a lokalizovali tunely, ktoré využívajú militanti. Informovala aj o akciách na iných miestach enklávy.



Podľa vedúceho miestnej samosprávy Ahmada Súfího Izrael vykonáva vojenské operácie v celom meste. "Mesto prežíva humanitárnu katastrofu a ľudia umierajú vo svojich stanoch v dôsledku izraelského bombardovania," uviedol.



V meste podľa Súfího nefunguje žiadne zdravotnícke zariadenie a chýbajú aj potraviny a voda.



Ešte v stredu informoval, že izraelské útoky zničili 70 percent infraštruktúry v Rafahu, a obvinil jednotky izraelskej armády zo systematického zameriavania sa na tábory s vysídlencami.



Na základe údajov OSN v západnej časti mesta, kde pred začiatkom izraelského útoku v máji žila viac ako polovica z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy, pravdepodobne zostalo menej ako 100.000 ľudí.