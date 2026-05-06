Pri izraelskom útoku vo východnom Libanone zahynuli štyria ľudia
Autor TASR
Bejrút 6. mája (TASR) - Izraelský útok v údolí Bikáa na východe Libanonu si v stredu vyžiadal štyri obete, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Miestne médiá informovali, že k útoku došlo ešte predtým, než izraelská armáda vydala varovanie pre 12 dedín v súvislosti s pripravovanými útokmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Izraelský útok na mesto Zilájá v západnej časti údolia Bikáa si vyžiadal štyroch mŕtvych vrátane dvoch žien a jedného staršieho muža,“ uviedol rezort.
Libanonské štátne médiá zároveň informovali, že útok zasiahol dom starostu mesta, pričom zahynul on sám a traja členovia jeho rodiny.
Izraelská armáda v stredu napriek prímeriu avizovala útoky v južnom Libanone, pričom vydala varovanie pre obyvateľov 12 dedín. Väčšina obcí spomenutých vo varovaní leží severne od rieky Lítání, teda mimo oblasti obsadenej izraelskými vojakmi.
„Vzhľadom na porušovanie prímeria zo strany teroristickej organizácie Hizballáh sú Izraelské obranné sily nútené konať silou, pričom nemajú v úmysle ublížiť vám,“ uviedol hovorca izraelskej armády pre arabsky hovoriacu verejnosť Avichaj Adrai.
