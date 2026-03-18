Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Pri izraelskom útoku zahynul jeden z riaditeľov televízie Hizballáhu

Na snímke záchranár drží v náručí dieťa po útoku izraelskej armády na centrum libanonskej metropoly Bejrút v stredu 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izrael podnikol útoky v rôznych častiach centrálnej oblasti hlavného mesta, pričom vopred informoval iba o jednom z nich.

Autor TASR
Bejrút 18. marca (TASR) - Televízia al-Manár libanonského militantného hnutia Hizballáh oznámila, že pri izraelských útokoch na centrálny Bejrút zahynul v stredu jej riaditeľ politických programov Muhammad Šarrí spolu s manželkou. Podľa libanonských úradov si údery vyžiadali celkovo najmenej 12 obetí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Izrael podnikol útoky v rôznych častiach centrálnej oblasti hlavného mesta, pričom vopred informoval iba o jednom z nich. Utrpeli pri tom zranenia aj deti a vnúčatá Šarrího, ktoré boli následne hospitalizované, uviedla al-Manár.

Na kanceláriu televízie na južnom predmestí Bejrútu zaútočil Izrael aj 3. marca, pričom v ten deň zacielil úder tiež na rozhlasový kanál Hizballáhu an-Núr.

Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael následne začal podnikať údery na Libanon.
