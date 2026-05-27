Pri izraelskom útoku zahynul šéf Hamasu v Pásme Gazy

Palestínčania sa modlia počas sviatku Íd al-Adhá pri ruinách mešity zničenej izraelským bombardovaním v Chán Júnis v južnom pásme Gazy v stredu 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. mája (TASR) - Pri utorňajšom izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynul Muhammad Awd, nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v Pásme Gazy a veliteľ jeho vojenského krídla. V stredu ráno o tom informovali médiá v Pásme Gazy, podľa ktorých Awd zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Hamas zatiaľ jeho smrť nepotvrdil. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.

Smrť lídra Hamasu potvrdil v príspevku na sieti X aj izraelský minister obrany Jisrael Kac, ktorý uviedol, že „veliteľ ozbrojeného krídla teroristickej organizácie Hamas v Gaze bol včera zneškodnený a poslaný za svojimi spolubojovníkmi do hlbín pekla“.

Awd viedol Hamas v Pásme Gazy a jeho ozbrojené krídlo Brigády Izaddína Kasáma iba viac ako týždeň. Oboch funkcií sa chopil 18. mája po zabití svojho predchodcu Izaddína Haddáda pri izraelskom útoku.

O útoku na Awda informovali už v utorok večer. Podľa vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany bol Awd jedným zo strojcov útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý si podľa oficiálnych izraelských údajov vyžiadal 1221 mŕtvych. V tom čase viedol vojenskú rozviedku Hamasu.

Netanjahu a Kac tvrdia, že Awd bol „zodpovedný za vraždy, únosy a zranenia mnohých izraelských civilistov a vojakov“. „Budeme pokračovať v prenasledovaní každého, kto sa podieľal na masakre zo 7. októbra. Skôr či neskôr ich Izrael všetkých dostane,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.

Izraelu sa od začiatku vojny v Pásme Gazy podarilo zabiť hlavných lídrov Hamasu a ich nástupcov. Ešte v júli v 2024 zabili dlhoročného veliteľa Brigád Izzadína Kasáma Muhammada Dajfa. V tom istom mesiaci sa obeťou izraelských útokov stal aj šéf Hamasu Ismaíl Haníja a o niekoľko mesiacov neskôr jeho nástupca Jahjá Sinwár. Sinwárovho brata Muhammada, ktorý po ňom prebral vedenie Hamasu v Pásme Gazy, Izrael zabil v máji 2025. Jeho nástupcu Haddáda Izrael zabil 15. mája pri leteckom útoku v meste Gaza.
