Pri izraelskom útoku zahynul štvrtý libanonský vojak
Autor TASR
Bejrút 17. marca (TASR) - Libanonská armáda v utorok oznámila, že pri útoku na auto a motocykel v južnom Libanone zahynul jej vojak a ďalší štyria sa zranili. Ide už o štvrtého libanonského vojaka, ktorý zahynul od začiatku aktuálnej vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Libanonská armáda v stanovisku uviedla že „v dôsledku nepriateľského izraelského útoku“ pri meste Nabatíja bolo zranených päť vojakov, pričom jeden svojim zraneniam podľahol.
Izraelská armáda v reakcii vyhlásila, že si je situácie vedomá a incident sa vyšetruje. Izraelské sily podľa vlastných slov zasahovali proti Hizballáhu, a nie libanonským ozbrojeným silám alebo civilistom.
Izraelská armáda podniká nálety v Libanone od začiatku marca, keď hnutie Hizballáh podporované Teheránom začalo odpaľovať rakety na Izrael v reakcii na začatie vojny pri Iránu a zabitie najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Podľa libanonských úradov si údery odvtedy vyžiadali najmenej 886 mŕtvych a prinútili viac než milión ľudí opustiť svoje domovy.
Izraelská armáda zároveň v pondelok oznámila, že začína s inváziou do južného Libanonu, pričom ide podľa nej iba o „obmedzené pozemné operácie“.
Podobne ako pri minulých vojnách medzi Hizballáhom a Izraelom pravidelná libanonská armáda do bojov nezasahuje.
