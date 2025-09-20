< sekcia Zahraničie
Pri izraelskom útoku zomrela v Libanone jedna osoba
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom.
Autor TASR
Bejrút 20. septembra (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že izraelský útok na juhu krajiny si vyžiadal jednu obeť. Agentúra AFP uvádza, že tak ide o najnovší smrtiaci útok napriek niekoľkomesačnému prímeriu medzi Izraelom a libanonským proiránskym militantným hnutím Hizballáh, píše TASR.
Korešpondent agentúry AFP videl záchranárov na mieste činu, kde vedľa cesty ležali čiastočne zhorené trosky bieleho vozidla. Izraelská armáda sa podľa portálu The Times of Israel k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Izrael okrem toho ponechal svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu.
V piatok zabili izraelské útoky na juhu Libanonu dvoch ľudí, o ktorých armáda uviedla, že boli členmi Hizballáhu. Deň predtým podnikol Izrael nálety, ktorými zasiahol viaceré sklady zbraní patriace elitnej jednotke hnutia Hizballáh, známej ako Radwán.
Od uzavretia prímeria v novembri 2024 izraelská armáda podľa vlastných údajov zabila pri útokoch v Libanone vyše 300 operatívcov Hizballáhu s odôvodnením, že porušovali podmienky dohody o prímerí.
Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.
Korešpondent agentúry AFP videl záchranárov na mieste činu, kde vedľa cesty ležali čiastočne zhorené trosky bieleho vozidla. Izraelská armáda sa podľa portálu The Times of Israel k incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Izrael okrem toho ponechal svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu.
V piatok zabili izraelské útoky na juhu Libanonu dvoch ľudí, o ktorých armáda uviedla, že boli členmi Hizballáhu. Deň predtým podnikol Izrael nálety, ktorými zasiahol viaceré sklady zbraní patriace elitnej jednotke hnutia Hizballáh, známej ako Radwán.
Od uzavretia prímeria v novembri 2024 izraelská armáda podľa vlastných údajov zabila pri útokoch v Libanone vyše 300 operatívcov Hizballáhu s odôvodnením, že porušovali podmienky dohody o prímerí.
Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.