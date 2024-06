Pri izraelských náletoch v Gaze zahynulo najmenej 17 Palestínčanov

Káhira 18. júla (TASR) - Pri izraelských leteckých úderoch v utečeneckých táboroch v strednej časti Pásma Gazy zahynulo v utorok najmenej 17 Palestínčanov. Podľa agentúry Reuters to uviedli miestni obyvatelia a lekári. Izraelské tanky sa tiež dostali hlbšie do mesta Rafah na juhu tejto palestínskej enklávy, uvádza TASR.



Dva samostatné izraelské nálety sa podľa rezidentov odohrali v táboroch Nusajrát a Burajdž, obývaných rodinami a potomkami ľudí, ktorí utiekli do Pásma Gazy počas vojny v roku 1948 po vyhlásení nezávislosti Izraela.



Izraelská armáda sa vo svojom vyhlásení priamo nevyjadrila k správe o smrti 17 Palestínčanov, uviedla však, že jej sily pokračujú v operácii proti militantným skupinám v centrálnej časti enklávy. Dodala, že pri nálete zahynul veliteľ ostreľovačov Palestínskeho islamského džihádu a vojaci zneškodnili militantnú bunku.



Ozbrojené krídla palestínskych militantným hnutím Hamas a islamský džihád informovali o bojoch s izraelskými jednotkami, proti ktorým používali protitankové strely a mínomety. V niektorých oblastiach odpálili vopred nastražené výbušné zariadenia proti izraelskej armáde. Informácie o zranených neboli bezprostredne známe.



Obyvatelia Pásma Gazy tiež hlásili ťažké bombardovanie vo viacerých štvrtiach Rafahu, kde sa ešte do mája nachádzal vyše milión ľudí, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných častiach Gazy. Väčšina z nich sa však po začiatku izraelskej invázie Rafahu evakuovala na sever od tohto mesta.



Izraelské tanky zasahovali v západných častiach Rafahu, kde sa nachádza utečenecký tábor Tal as-Sultán a štvrte al-Izba a Zurub, ako aj v tábore Šábúra v centre mesta. Podľa Reuters naďalej kontrolovali východné mestské štvrte a predmestia, ako aj hranicu s Egyptom a kľúčový hraničný priechod Rafah.



Izraelské ostreľovanie východnej strany Rafahu si v utorok ráno podľa palestínskych predstaviteľov vyžiadalo jednu obeť. Lekári sa domnievali, že v uplynulých dňoch a týždňoch prišlo o život omnoho viac ľudí, ale záchranári sa k nim nevedeli dostať.



Izraelská armáda zopakovala, že v Rafahu pokračuje vo vykonávaní presných útokoch založených na spravodajských informáciách. Pri jej operácii v posledných dňoch zahynulo "mnoho palestínskych ozbrojencov" a podarilo sa jej skonfiškovať zbrane, dodala vo vyhlásení. Vzdušné sily zase zasiahla desiatky cieľom naprieč Pásmom Gazy.