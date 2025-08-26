Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri izraelských raziách v Ramalláhu utrpelo zranenia 14 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Izrael Západný breh Jordánu okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967.

Autor TASR
Ramalláh 26. augusta (TASR) - Izraelská armáda v utorok vykonala razie v Ramalláhu na okupovanom palestínskom Západnom brehu Jordánu. Podľa Červeného polmesiaca sa pri nich zranilo 14 ľudí, pričom siedmi z nich utrpeli zranenia po paľbe ostrou muníciou. Zvyšok ľudí poranili gumové projektily, prípadne sa nadýchali slzotvorného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Červený polmesiac uviedol, že izraelské sily jeho tímom nedovoľujú prístup k zraneným osobám, ktoré sa nachádzajú v „obliehanej oblasti“.

Reportér agentúry AFP informoval, že izraelskí vojaci sú nasadení na Námestí Manára v centre mesta a na balkónoch priľahlých budov. Palestínčania sa krátko po začiatku operácie dostali s Izraelčanmi do konfliktu a hádzali po nich kamene.

Vojenskú akciu v meste potvrdila aj izraelská armáda, ktorá však neposkytla viac podrobností. Podľa AFP boli razie zamerané najmä na miestne zmenárne.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 je situácia na Západnom brehu Jordánu napätá. Izraelská armáda tam pravidelne vykonáva razie, a to najmä v mestách a utečeneckých táboroch na severe tohto palestínskeho územia. Vojenské akcie v Ramalláhu, kde sídli Palestínska samospráva, sú však pomerne zriedkavé.

Izrael Západný breh Jordánu okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam asi tri milióny Palestínčanov a takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Celkovo už pri nepokojoch na Západnom brehu od začiatku vojny v Gaze zahynulo 972 Palestínčanov a 36 Izraelčanov.
