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Pri izraelských úderoch v Pásme Gazy podľa úradu zahynulo osem ľudí
Terčom útokov sa podľa hovorcu úradu civilnej obrany stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta.
Autor TASR
Gaza 4. júna (TASR) - Pri izraelských úderoch v palestínskom Pásme Gazy zahynulo vo štvrtok najmenej osem ľudí, uviedol hovorca úradu civilnej obrany Mahmúd Basal pre agentúru AFP. Hlásili aj zranených. Informuje o tom TASR.
Terčom útokov sa podľa hovorcu stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta. Nemocnica Šifá v Gaze informovala, že zranenia utrpelo 15 ľudí.
Napriek prímeriu, ktoré formálne platí už od októbra, otriasa Pásmom Gazy násilie každý deň. Izraelská armáda okupuje viac než polovicu tohto územia v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktorá mala po dvoch rokoch vojny zastaviť rozsiahle boje s militantným hnutím Hamas.
Izraelské útoky si od začiatku prímeria vyžiadali v Pásme Gazy najmenej 936 obetí, vyplýva podľa AFP z údajov gazského ministerstvo zdravotníctva, ktoré považuje OSN za spoľahlivé.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Kroky smerom k dosiahnutiu trvalého urovnania, ktoré by z pásma stiahlo izraelské jednotky, odzbrojilo militantov a umožnilo obnovu zničenej enklávy, sa tiahnu už niekoľko mesiacov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navyše minulý týždeň armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy.
Terčom útokov sa podľa hovorcu stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta. Nemocnica Šifá v Gaze informovala, že zranenia utrpelo 15 ľudí.
Napriek prímeriu, ktoré formálne platí už od októbra, otriasa Pásmom Gazy násilie každý deň. Izraelská armáda okupuje viac než polovicu tohto územia v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktorá mala po dvoch rokoch vojny zastaviť rozsiahle boje s militantným hnutím Hamas.
Izraelské útoky si od začiatku prímeria vyžiadali v Pásme Gazy najmenej 936 obetí, vyplýva podľa AFP z údajov gazského ministerstvo zdravotníctva, ktoré považuje OSN za spoľahlivé.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Kroky smerom k dosiahnutiu trvalého urovnania, ktoré by z pásma stiahlo izraelské jednotky, odzbrojilo militantov a umožnilo obnovu zničenej enklávy, sa tiahnu už niekoľko mesiacov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navyše minulý týždeň armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy.