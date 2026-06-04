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Pri izraelských úderoch v Pásme Gazy podľa úradu zahynulo osem ľudí

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Palestínčania kráčajú medzi zničenými budovami v meste Gaza, streda 3. júna 2026 Foto: TASR/AP

Terčom útokov sa podľa hovorcu úradu civilnej obrany stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta.

Autor TASR
Gaza 4. júna (TASR) - Pri izraelských úderoch v palestínskom Pásme Gazy zahynulo vo štvrtok najmenej osem ľudí, uviedol hovorca úradu civilnej obrany Mahmúd Basal pre agentúru AFP. Hlásili aj zranených. Informuje o tom TASR.

Terčom útokov sa podľa hovorcu stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta. Nemocnica Šifá v Gaze informovala, že zranenia utrpelo 15 ľudí.

Napriek prímeriu, ktoré formálne platí už od októbra, otriasa Pásmom Gazy násilie každý deň. Izraelská armáda okupuje viac než polovicu tohto územia v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktorá mala po dvoch rokoch vojny zastaviť rozsiahle boje s militantným hnutím Hamas.

Izraelské útoky si od začiatku prímeria vyžiadali v Pásme Gazy najmenej 936 obetí, vyplýva podľa AFP z údajov gazského ministerstvo zdravotníctva, ktoré považuje OSN za spoľahlivé.

Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Kroky smerom k dosiahnutiu trvalého urovnania, ktoré by z pásma stiahlo izraelské jednotky, odzbrojilo militantov a umožnilo obnovu zničenej enklávy, sa tiahnu už niekoľko mesiacov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navyše minulý týždeň armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy.
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