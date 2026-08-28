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Piatok 28. august 2026
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Pri izraelských úderoch v Pásme Gazy zahynuli traja ľudia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Izraelské údery na palestínskom území si aj vo štvrtok vyžiadali obete.

Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 28. augusta (TASR) - Pri nových izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynuli v piatok traja ľudia, oznámili palestínske úrady podľa agentúry AFP, píše TASR. Izrael pokračuje v úderoch napriek výzvam medzinárodného spoločenstva na pokrok v mierovom pláne.

Civilná obrana, ktorá v rámci militantného hnutia Hamas plní úlohu záchrannej služby uviedla, že po izraelských útokoch v meste Al-Karára východne od mesta Chán Júnis našli roztrhané telá troch ľudí. Podľa Násirovej nemocnice išlo o členov tej istej rodiny - dvaja z nich mali 42 rokov a jeden 28 rokov.

Izraelská armáda prostredníctvom hovorcu pre AFP uviedla, že útok v Pásme Gazy vyšetruje.

Izraelské údery na palestínskom území si aj vo štvrtok vyžiadali obete. Armáda tvrdila, že zasiahla dvoch členov Hamasu, ktorých obvinila z prípravy útokov proti Izraelčanom.

Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že izraelské údery sťažujú obyvateľom Pásma Gazy vnímať prímerie z októbra 2025, ktoré podľa neho stále platí.

Mladenov zároveň poukázal na to, že ani Hamas zatiaľ nesplnil svoje záväzky vrátane zloženia zbraní, hoci hnutie koncom júla prisľúbilo, že tak urobí.
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