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Pri izraelských úderoch v Pásme Gazy zahynuli traja ľudia
Izraelské údery na palestínskom území si aj vo štvrtok vyžiadali obete.
Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 28. augusta (TASR) - Pri nových izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynuli v piatok traja ľudia, oznámili palestínske úrady podľa agentúry AFP, píše TASR. Izrael pokračuje v úderoch napriek výzvam medzinárodného spoločenstva na pokrok v mierovom pláne.
Civilná obrana, ktorá v rámci militantného hnutia Hamas plní úlohu záchrannej služby uviedla, že po izraelských útokoch v meste Al-Karára východne od mesta Chán Júnis našli roztrhané telá troch ľudí. Podľa Násirovej nemocnice išlo o členov tej istej rodiny - dvaja z nich mali 42 rokov a jeden 28 rokov.
Izraelská armáda prostredníctvom hovorcu pre AFP uviedla, že útok v Pásme Gazy vyšetruje.
Izraelské údery na palestínskom území si aj vo štvrtok vyžiadali obete. Armáda tvrdila, že zasiahla dvoch členov Hamasu, ktorých obvinila z prípravy útokov proti Izraelčanom.
Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že izraelské údery sťažujú obyvateľom Pásma Gazy vnímať prímerie z októbra 2025, ktoré podľa neho stále platí.
Mladenov zároveň poukázal na to, že ani Hamas zatiaľ nesplnil svoje záväzky vrátane zloženia zbraní, hoci hnutie koncom júla prisľúbilo, že tak urobí.
Civilná obrana, ktorá v rámci militantného hnutia Hamas plní úlohu záchrannej služby uviedla, že po izraelských útokoch v meste Al-Karára východne od mesta Chán Júnis našli roztrhané telá troch ľudí. Podľa Násirovej nemocnice išlo o členov tej istej rodiny - dvaja z nich mali 42 rokov a jeden 28 rokov.
Izraelská armáda prostredníctvom hovorcu pre AFP uviedla, že útok v Pásme Gazy vyšetruje.
Izraelské údery na palestínskom území si aj vo štvrtok vyžiadali obete. Armáda tvrdila, že zasiahla dvoch členov Hamasu, ktorých obvinila z prípravy útokov proti Izraelčanom.
Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že izraelské údery sťažujú obyvateľom Pásma Gazy vnímať prímerie z októbra 2025, ktoré podľa neho stále platí.
Mladenov zároveň poukázal na to, že ani Hamas zatiaľ nesplnil svoje záväzky vrátane zloženia zbraní, hoci hnutie koncom júla prisľúbilo, že tak urobí.