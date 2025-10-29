< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch v Gaze zahynulo najmenej 101 osôb
Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas.
Autor TASR
Gaza 29. októbra (TASR) - Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy a tamojšie nemocnice oznámili v stredu, že izraelské útoky si vyžiadali viac ako 101 obetí naprieč palestínskym územím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku izraelských náletov bolo za menej ako 12 hodín do nemocníc privezených minimálne 101 obetí vrátane 35 detí a niekoľkých žien a starších osôb,“ uviedol hovorca úradu civilnej obrany pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas. Počet obetí potvrdili aj údaje AFP na základe hlásení zdravotníckych pracovníkov z piatich nemocníc v Gaze, ktoré prijali mŕtvych a zranených.
Izraelská armáda začala v stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok nariadil útoky na palestínsku enklávu pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom.
Minister obrany Izraela Jisrael Kac v stredu varoval lídrov hnutia, že napriek prímeriu po útoku na izraelské jednotky nebudú mať žiadnu imunitu. Hamas obvinenia odmieta. „Nikto z vedenia teroristickej organizácie Hamas nebude mať imunitu - ani tí v oblekoch, ani tí, ktorí sa skrývajú v tuneloch,“ povedal Kac s odkazom na politických vodcov Hamasu, ktorí sídlia v katarskej metropole Dauha. Katar patril k jedným zo sprostredkovateľov rokovaní o prímerí spolu s USA, Egyptom či Tureckom.
„Kto siahne na (izraelského) vojaka, tomu sa odtne ruka. (Izraelská armáda) dostala pokyn konať rozhodne proti každému cieľu Hamasu a bude v tom pokračovať,“ dodal Kac.
