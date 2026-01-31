< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch v Gaze zahynulo najmenej 22 Palestínčanov
Autor TASR
Gaza 31. januára (TASR) - Útoky izraelského letectva v palestínskom Pásme Gazy si v sobotu vyžiadali 22 obetí na životoch, medzi ktorými sú ženy aj deti. Informovala o tom palestínska civilná obrana, ktorá upravila predchádzajúce údaje. Úrady pripustili, že počet obetí a zranených sa môže zvýšiť, lebo ďalší ľudia sú stále uväznení pod troskami, uviedla agentúra AFP.
Agentúra AP konštatovala, že ide o jeden z najvyšších počtov obetí od októbra 2025, keď Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas uzavreli dohodu o prímerí. Začiatkom januára táto dohoda vstúpila do druhej fázy, ale násilnosti v palestínskej enkláve pokračujú, pričom Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z jej porušovania.
Najnovšia eskalácia nastala deň pred plánovaným otvorením hraničného priechodu Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Jeho otvorenie je jednou z hlavných požiadaviek humanitárnych organizácií a Izrael o pláne na jeho otvorenie informoval v piatok (30. januára).
Izrael medzičasom uviedol, že hraničný priechod Rafah bude od nedele otvorený pre „obmedzený pohyb osôb“.
Podľa agentúry AFP Izrael v sobotu útočil v severnej aj južnej časti Pásma Gazy, pričom zasiahol bytové domy, stanový tábor, núdzové prístrešky presídlencov i policajnú stanicu.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy pri izraelských zásahoch od uzavretia prímeria s Hamasom (10. októbra 2025) zahynulo viac ako 500 Palestínčanov.
Izraelská armáda uviedla, že za rovnaké obdobie boli v Pásme Gazy zabití štyria jej vojaci.
Agentúra AFP pripomenula, že pre obmedzený prístup do Pásma Gazy nie je schopná nezávisle overiť počet obetí ani slobodne informovať o celom násilí.
