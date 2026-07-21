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Pri izraelských útokoch v Gaze zahynula šesťčlenná rodina
Prímerie síce zastavilo rozsiahle boje, avšak nezastavilo takmer každodenné izraelské útoky, pripomenula agentúra Reuters.
Autor TASR
Gaza 21. júla (TASR) - Pri izraelských náletoch zahynul v utorok v meste Gaza muž, jeho manželka a štyri deti, pričom ich dom zachvátili plamene, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Útok na rodinný dom vo štvrti Sabra si vyžiadal šesť životov. Izraelská armáda vyhlásila, že úder cielila na militantov z hnutia Hamas a že výsledok posudzuje. Armáda okrem toho uviedla, že v rámci ďalších útokov zabila od piatku troch militantov z Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu, pričom dvaja z nich sa podľa nej podieľali na útoku zo 7. októbra 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.
Od minuloročného októbrového prímeria zahynulo doteraz viac ako 1150 Palestínčanov, prevažne civilistov, uvádzajú zdravotnícke úrady v Gaze. Počas toho istého obdobia zabili militanti štyroch izraelských vojakov.
Prímerie síce zastavilo rozsiahle boje, avšak nezastavilo takmer každodenné izraelské útoky, pripomenula agentúra Reuters.
Útok na rodinný dom vo štvrti Sabra si vyžiadal šesť životov. Izraelská armáda vyhlásila, že úder cielila na militantov z hnutia Hamas a že výsledok posudzuje. Armáda okrem toho uviedla, že v rámci ďalších útokov zabila od piatku troch militantov z Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu, pričom dvaja z nich sa podľa nej podieľali na útoku zo 7. októbra 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.
Od minuloročného októbrového prímeria zahynulo doteraz viac ako 1150 Palestínčanov, prevažne civilistov, uvádzajú zdravotnícke úrady v Gaze. Počas toho istého obdobia zabili militanti štyroch izraelských vojakov.
Prímerie síce zastavilo rozsiahle boje, avšak nezastavilo takmer každodenné izraelské útoky, pripomenula agentúra Reuters.