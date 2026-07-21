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Pri izraelských útokoch v Gaze zahynula šesťčlenná rodina

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Prímerie síce zastavilo rozsiahle boje, avšak nezastavilo takmer každodenné izraelské útoky, pripomenula agentúra Reuters.

Autor TASR
Gaza 21. júla (TASR) - Pri izraelských náletoch zahynul v utorok v meste Gaza muž, jeho manželka a štyri deti, pričom ich dom zachvátili plamene, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Útok na rodinný dom vo štvrti Sabra si vyžiadal šesť životov. Izraelská armáda vyhlásila, že úder cielila na militantov z hnutia Hamas a že výsledok posudzuje. Armáda okrem toho uviedla, že v rámci ďalších útokov zabila od piatku troch militantov z Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu, pričom dvaja z nich sa podľa nej podieľali na útoku zo 7. októbra 2023, ktorým sa začala vojna v Pásme Gazy.

Od minuloročného októbrového prímeria zahynulo doteraz viac ako 1150 Palestínčanov, prevažne civilistov, uvádzajú zdravotnícke úrady v Gaze. Počas toho istého obdobia zabili militanti štyroch izraelských vojakov.

Prímerie síce zastavilo rozsiahle boje, avšak nezastavilo takmer každodenné izraelské útoky, pripomenula agentúra Reuters.
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