Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo osem členov Hizballáhu
Autor TASR
Bejrút 21. februára (TASR) - Izraelské útoky v piatok na východe Libanonu zabili osem členov militantného hnutia Hizballáh, uviedol v sobotu pre agentúru AFP predstaviteľ tejto libanonskej skupiny, píše TASR.
Izraelská armáda tvrdí, že cieľom útokov bolo „niekoľko teroristov“ Hizballáhu v troch rôznych veliteľských centrách na východe Libanonu.
Nemenovaný zdroj z Hizballáhu už v piatok po tomto útoku uviedol, že medzi obeťami bol aj vojenský veliteľ tejto skupiny podporovanej Iránom.
Hizballáh je po vojne s Izraelom, ktorú pozastavilo prímerie z novembra 2024, značne oslabený. Izrael napriek tomuto prímeriu takmer denne útočí v Libanone. Svoje útoky odôvodňuje tvrdeniami, že útočí na ciele Hizballáhu v snahe zabrániť militantom v opätovnom vyzbrojení.
Prezident Libanonu Džúzíf Awn v sobotu odsúdil piatkové izraelské útoky, ktoré vo svojom vyhlásení označil za „očividný akt agresie s cieľom prekaziť diplomatické snahy“ Spojených štátov a iných krajín na dosiahnutie stability.
Poslanec Hizballáhu vyzval Bejrút, aby pozastavil stretnutia mnohonárodného výboru, ktorý je poverený monitorovaním prímeria v Libanone, „kým nepriateľ neukončí svoje útoky“.
AFP informuje, že USA sú jedným z piatich členov tohto výboru, ktorý má naplánované stretnutie na ďalší týždeň.
