Streda 13. máj 2026
Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo 13 ľudí, i zdravotníci

Záchranári prehľadávajú trosky zničenej budovy v štvrti Dáhíja, na južnom predmestí Bejrútu. Foto: TASR/AP



Autor TASR
Bejrút 13. mája (TASR) - Izraelské útoky v južnom Libanone si v utorok vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.

Ministerstvo zdravotníctva obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. „Tento útok predstavuje ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany izraelského nepriateľa a jeho úplného ignorovania všetkých medzinárodných noriem,“ uviedol rezort.

Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo 108 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia.

Libanonský minister zdravotníctva Rakan Násiraddín na utorkovej tlačovej konferencii zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria 17. apríla „bolo zabitých 380 ľudí a ďalších 1122 utrpelo zranenia“. Podľa informácií AFP je medzi obeťami 39 žien a 22 detí.
