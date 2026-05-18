Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo sedem ľudí
Hnutie Hizballáh podľa svojho vyhlásenia v reakcii na izraelské porušenie prímeria vystrelilo dron na zariadenie izraelského protivzdušného systému Železná kupola.
Autor TASR
Bejrút 18. mája (TASR) - Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo v pondelok sedem ľudí, oznámilo podľa stanice al-Džazíra tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Militantné hnutie Hizballáh uviedlo, že vypálilo dron na vojenský cieľ na severe Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hnutie Hizballáh podľa svojho vyhlásenia v reakcii na izraelské porušenie prímeria vystrelilo dron na zariadenie izraelského protivzdušného systému Železná kupola vo vojenskom objekte na severe krajiny.
Izraelská armáda pokračovala v úderoch v Libanone napriek prímeriu, ktoré bolo minulý piatok predĺžené o 45 dní. V pondelok vyzvala na okamžitú evakuáciu obyvateľov niekoľkých obcí v južnom Libanone, kde sa chystala zaútočiť. Hovorca armády pre arabské publikum Avichaj Adrai na sieti X tvrdil, že útoky sú odvetou za porušenie prímeria Hizballáhom.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Odvtedy zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone podľa najnovšej bilancie miestnych úradov takmer 3000 ľudí. Medzi nimi viac ako 400 osôb prišli o život od uzavretia prímeria zo 16. apríla.
Veľké znepokojenie nad osudom Libanonu a Blízkeho východu vyjadril v pondelok pápež Lev XIV., ktorý Libanon navštívil v decembri minulého roka. Upozornil, že jednota a celistvosť tejto krajiny sú opäť ohrozené.
„Táto krajina, Libanon, ktorá mi je tak drahá a ktorá už tak dlho dokazuje celému svetu, že ľudia rôznych kultúr a náboženstiev môžu žiť spolu ako jeden národ, je naďalej vystavená ťažkým skúškam,“ uviedol pápež po stretnutí s jedným z najvyšších predstaviteľov Arménskej apoštolskej cirkvi katolikosom Aramom I. vo Vatikáne.
Aram I. vedie katolikosát Veľkého domu Cilície so sídlom v libanonskom Anteliase severovýchodne od Bejrútu a má jurisdikciu nad konkrétnymi diecézami tejto cirkvi mimo Arménska.
