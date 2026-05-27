Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo 31 ľudí
Libanonský rezort zdravotníctva v oficiálnom stanovisku potvrdil, že zahynulo 31 ľudí, vrátane najmenej štyroch detí a troch žien. Ďalších 40 osôb bolo zranených.
Autor TASR
Bejrút 27. mája (TASR) - Izraelské útoky na južný Libanon si v utorok vyžiadali 31 obetí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael počas dňa avizoval zintenzívnenie útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh, a to aj napriek prímeriu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Libanonský rezort zdravotníctva v oficiálnom stanovisku potvrdil, že zahynulo 31 ľudí, vrátane najmenej štyroch detí a troch žien. Ďalších 40 osôb bolo zranených.
Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov približne 50 obcí a miest na juhu a východe Libanonu na evakuáciu a zároveň hlásila rozšírenie svojich pozemných operácii v krajine.
Hizballáh medzičasom oznámil útoky proti izraelským jednotkám, ktoré smerovali do mesta Zautar aš-Šarkíja. Militanti sa prihlásili k zodpovednosti za sériu dronových a raketových útokov a uviedli, že s izraelskými jednotkami priamo bojovali. Priznali aj dronové údery na kasárne izraelskej armády v severnom Izraeli.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že jeho krajina zintenzívňuje operácie v Libanone. „(Armáda) na mieste pôsobí so značnými silami a zabezpečuje strategicky dôležité pozície. Posilňujeme bezpečnostnú nárazníkovú zónu s cieľom chrániť obce na severe Izraela,“ skonštatoval.
Podľa libanonských úradov zahynulo pri izraelských útokoch od 2. marca, kedy Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, viac ako 3100 ľudí. Boje medzi obomi stranami pokračujú aj napriek prímeriu, ktoré uzavreli v polovici apríla.
