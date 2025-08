Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo ďalších 40 Palestínčanov

Gaza 4. augusta (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si v pondelok vyžiadali najmenej 40 obetí. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov najmenej desať ľudí zahynulo v blízkosti miest distribúcie humanitárnej pomoci. Päť ďalších osôb zomrelo v dôsledku hladu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Zdravotníci tvrdia, že desať osôb prišlo o život pri incidentoch pri dvoch miestach distribúcie pomoci, ktoré prevádzkuje Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF). Táto organizácia distribuuje pomoc vo vojnou zničenej palestínskej enkláve od 26. mája. Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci.



Podľa OSN zomrelo v Pásme Gazy od konca mája viac ako 1000 ľudí, ktorí si prišli pre potraviny: väčšinu z nich zastrelili izraelskí vojaci operujúci v blízkosti distribučných miest. Najmenej 13 Palestínčanov zahynulo v nedeľu pri tom, ako čakali na príchod kamiónov OSN s humanitárnou pomocou pri hraničnom priechode Zikim.



Izraelská armáda sa k najnovším incidentom dosiaľ nevyjadrila, píše Reuters. V minulosti pritom opakovane poprela, že by sa zameriavala na neozbrojených civilistov, a tvrdí, že sa usiluje vyhýbať civilným obetiam. Z utrpenia Palestínčanov v Pásme Gazy Izrael viní palestínske militantné hnutie Hamas a tvrdí, že podniká kroky, aby sa k obyvateľom Pásma Gazy dostalo viac pomoci vrátane prestávok v bojoch v niektorých oblastiach.



Gazské ministerstvo zdravotníctva v pondelok oznámilo, že za uplynulých 24 hodín zomrelo od hladu či podvýživy ďalších päť ľudí. Počet osôb, ktoré od začiatku prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy zomreli od hladu, tak stúpol na 180 vrátane 93 detí.



Viaceré štáty v uplynulom období letecky zhodili balíky pomoci pre hladujúcich Palestínčanov. Podľa agentúr OSN však nejde o efektívny spôsob poskytovania pomoci, preto apelujú na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.



Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že počas minulého týždňa vstúpilo do Pásma Gazy 1200 nákladných vozidiel s 23.000 tonami humanitárnej pomoci. Stovky kamiónov však podľa COGAT stále nedorazili do distribučných centier OSN a iných medzinárodných organizácií.



Mediálny úrad vlády Hamasu v nedeľu oznámil, že odkedy Izrael v júli uvoľnil obmedzenia týkajúce sa prísunu pomoci, dorazilo do enklávy viac než 600 nákladných áut s pomocou. Svedkovia a zdroje Hamasu však uviedli, že mnoho z týchto áut vyrabovali vysídlení Palestínčania a ozbrojené gangy.



Podľa palestínskych predstaviteľov a OSN by do Gazy malo denne vstúpiť približne 600 nákladných áut s pomocou, aby boli splnené požiadavky v oblasti humanitárnej pomoci. Takýto počet kamiónov Izrael vpúšťal na palestínske územie pred vojnou, ktorá sa začala ako odveta za vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.