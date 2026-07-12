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Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Záchranári uviedli, že dievča zahynulo pri izraelskej streľbe na stanové obydlia na východnej strane utečeneckého tábora Burejdž v strednej časti Pásma Gazy.

Autor TASR
Gaza 12. júla (TASR) - Izraelské útoky si v nedeľu v palestínskom Pásme Gazy vyžiadali najmenej päť obetí vrátane 9-ročného dievčaťa, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Záchranári uviedli, že dievča zahynulo pri izraelskej streľbe na stanové obydlia na východnej strane utečeneckého tábora Burejdž v strednej časti Pásma Gazy. Izraelská armáda sa k smrti dievčaťa bezprostredne nevyjadrila.

Pri leteckom útoku na zlievareň v štvrti Sabra v meste Gaza zahynuli ďalší štyria ľudia. Svedkovia uviedli, že na miesto dopadli tri izraelské rakety.

Izraelská armáda pre agentúru Reuters v tejto súvislosti uviedla, že zasiahla „teroristickú“ infraštruktúru, bez uvedenia ďalších podrobností.

Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Pokrok smerom ku konečnej dohode stagnuje a obe strany sa obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria, pričom z Pásma Gazy hlásia od októbra vyše 1000 mŕtvych. Podľa židovského štátu prišlo za rovnakého obdobie o život päť jeho vojakov a jeden civilista.
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