Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. júl 2026Meniny má Kamila
< sekcia Zahraničie

Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo 9 ľudí vrátane 3 detí

.
Palestínčania kráčajú medzi zničenými budovami v meste Gaza, streda 3. júna 2026 Foto: TASR/AP

Izraelská armáda informovala, že cieľom útoku bol „terorista z Hamasu“ a že prešetruje jeho následky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 18. júla (TASR) - Pri izraelskom nálete na mesto Gaza v sobotu zahynulo najmenej deväť Palestínčanov vrátane troch detí a ďalších sedem ľudí sa zranilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Útok na byt v štvrti Nasr si vyžiadal najmenej päť obetí, medzi ktorými boli aj deti vo veku od 8 do 18 rokov, uviedol riaditeľ nemocnice Šífa, kam boli prevezené telá zabitých. Ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti vo veku od 8 do 16 rokov, dodal.

Ďalší izraelský útok zasiahol skupinu ľudí v štvrti Zajtún, pričom štyria ľudia zahynuli a ďalší utrpel kritické zranenia, uviedli zdravotnícki predstavitelia.

Izraelská armáda informovala, že cieľom útoku bol „terorista z Hamasu“ a že prešetruje jeho následky.

Palestínčania upozorňujú, že v priebehu uplynulých dní vzrástla intenzita izraelských útokov naprieč Pásmom Gazy. Napriek dohode o prímerí, ktorú v októbri uzavreli Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, Izrael naďalej takmer denne uskutočňuje útoky na celom území. Izraelská armáda tvrdí, že sa zameriava na Hamas a ďalších militantov, ktorí predstavujú hrozbu.

Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy už od uzatvorenia prímeria zahynulo 1127 Palestínčanov vrátane 260 detí. Počas tohto obdobia prišlo o život päť izraelských vojakov.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude teplo, no prídu aj búrky

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili