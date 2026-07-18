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Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo 9 ľudí vrátane 3 detí
Izraelská armáda informovala, že cieľom útoku bol „terorista z Hamasu“ a že prešetruje jeho následky.
Autor TASR
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Gaza 18. júla (TASR) - Pri izraelskom nálete na mesto Gaza v sobotu zahynulo najmenej deväť Palestínčanov vrátane troch detí a ďalších sedem ľudí sa zranilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Útok na byt v štvrti Nasr si vyžiadal najmenej päť obetí, medzi ktorými boli aj deti vo veku od 8 do 18 rokov, uviedol riaditeľ nemocnice Šífa, kam boli prevezené telá zabitých. Ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti vo veku od 8 do 16 rokov, dodal.
Ďalší izraelský útok zasiahol skupinu ľudí v štvrti Zajtún, pričom štyria ľudia zahynuli a ďalší utrpel kritické zranenia, uviedli zdravotnícki predstavitelia.
Izraelská armáda informovala, že cieľom útoku bol „terorista z Hamasu“ a že prešetruje jeho následky.
Palestínčania upozorňujú, že v priebehu uplynulých dní vzrástla intenzita izraelských útokov naprieč Pásmom Gazy. Napriek dohode o prímerí, ktorú v októbri uzavreli Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, Izrael naďalej takmer denne uskutočňuje útoky na celom území. Izraelská armáda tvrdí, že sa zameriava na Hamas a ďalších militantov, ktorí predstavujú hrozbu.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy už od uzatvorenia prímeria zahynulo 1127 Palestínčanov vrátane 260 detí. Počas tohto obdobia prišlo o život päť izraelských vojakov.
Útok na byt v štvrti Nasr si vyžiadal najmenej päť obetí, medzi ktorými boli aj deti vo veku od 8 do 18 rokov, uviedol riaditeľ nemocnice Šífa, kam boli prevezené telá zabitých. Ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi aj štyri deti vo veku od 8 do 16 rokov, dodal.
Ďalší izraelský útok zasiahol skupinu ľudí v štvrti Zajtún, pričom štyria ľudia zahynuli a ďalší utrpel kritické zranenia, uviedli zdravotnícki predstavitelia.
Izraelská armáda informovala, že cieľom útoku bol „terorista z Hamasu“ a že prešetruje jeho následky.
Palestínčania upozorňujú, že v priebehu uplynulých dní vzrástla intenzita izraelských útokov naprieč Pásmom Gazy. Napriek dohode o prímerí, ktorú v októbri uzavreli Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, Izrael naďalej takmer denne uskutočňuje útoky na celom území. Izraelská armáda tvrdí, že sa zameriava na Hamas a ďalších militantov, ktorí predstavujú hrozbu.
Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy už od uzatvorenia prímeria zahynulo 1127 Palestínčanov vrátane 260 detí. Počas tohto obdobia prišlo o život päť izraelských vojakov.