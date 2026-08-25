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Pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zahynulo najmenej päť ľudí
Októbrové prímerie síce násilie v Pásme Gazy obmedzilo, no úplne nezastavilo, pripomína francúzska agentúra.
Autor TASR
Jeruzalem 25. augusta (TASR) - Najmenej päť ľudí vrátane dvoch detí zahynulo v pondelok v dôsledku izraelskej paľby v Pásme Gazy, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa gazského úradu civilnej ochrany, ktorý funguje pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, zahynuli za úsvitu dvaja Palestínčania pri bombardovaní stanu v meste Dajr al-Balah v centrálnej časti Pásma Gazy.
Civilná ochrana a Nemocnica Násir v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy informovali, že v dôsledku izraelskej delostreleckej paľby severne od tohto mesta zahynulo aj desaťročné dievča. Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že o týchto incidentoch nemá žiadne informácie.
Podľa civilnej ochrany zahynulo tiež štvorročné dieťa pri izraelskom leteckom útoku na utečenecký tábor al-Burajdž v centrálnej časti Pásma Gazy. Úrady dodali, že v dôsledku bombardovania bol poškodený „celý obytný blok“ a z trosiek iného domu sa podarilo zachrániť matku s dieťaťom.
Pri ďalšom nálete v meste Chán Júnis zahynul jeden človek a päť ďalších utrpelo zranenia, uviedli záchranári.
V rámci iného incidentu bezpečnostný zdroj v meste Gaza pre AFP potvrdil, že „izraelské vojnové lietadlá vypálili tri rakety na odsoľovacie zariadenie v štvrti Šajch Radwán... a úplne ho zničili“. Hovorca Hamasu Házim Kásim toto bombardovanie odsúdil a označil ho za „ďalší pokus pripraviť (obyvateľov Gazy) o všetky prostriedky na prežitie“.
Armáda v reakcii na otázku AFP uviedla, že jej cieľom nebolo odsoľovacie zariadenie, ale neďaleký sklad zbraní Hamasu. Išlo o jeden z dvoch takýchto skladov, na ktoré v pondelok zaútočila.
„Tieto objekty, zriadené v dvoch mešitách v Pásme Gazy, využívali teroristi z Hamasu na ukrývanie a skladovanie zbraní. Pred samotnými údermi sme obyvateľov vopred varovali, aby sme minimalizovali zranenia civilistov,“ vyhlásila armáda s tým, že druhý cieľ sa nachádzal v meste Dajr al-Balah.
Októbrové prímerie síce násilie v Pásme Gazy obmedzilo, no úplne nezastavilo, pripomína francúzska agentúra. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré taktiež funguje pod správou hnutia Hamas a ktorého údaje považuje Organizácia Spojených národov za spoľahlivé, zahynulo od nadobudnutia platnosti prímeria v dôsledku izraelských operácií už 1288 ľudí. Izraelská armáda v rovnakom období zaznamenala vo svojich radoch päť obetí a nahlásila aj úmrtie jedného civilného dodávateľa.
Podľa gazského úradu civilnej ochrany, ktorý funguje pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, zahynuli za úsvitu dvaja Palestínčania pri bombardovaní stanu v meste Dajr al-Balah v centrálnej časti Pásma Gazy.
Civilná ochrana a Nemocnica Násir v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy informovali, že v dôsledku izraelskej delostreleckej paľby severne od tohto mesta zahynulo aj desaťročné dievča. Izraelská armáda pre agentúru AFP uviedla, že o týchto incidentoch nemá žiadne informácie.
Podľa civilnej ochrany zahynulo tiež štvorročné dieťa pri izraelskom leteckom útoku na utečenecký tábor al-Burajdž v centrálnej časti Pásma Gazy. Úrady dodali, že v dôsledku bombardovania bol poškodený „celý obytný blok“ a z trosiek iného domu sa podarilo zachrániť matku s dieťaťom.
Pri ďalšom nálete v meste Chán Júnis zahynul jeden človek a päť ďalších utrpelo zranenia, uviedli záchranári.
V rámci iného incidentu bezpečnostný zdroj v meste Gaza pre AFP potvrdil, že „izraelské vojnové lietadlá vypálili tri rakety na odsoľovacie zariadenie v štvrti Šajch Radwán... a úplne ho zničili“. Hovorca Hamasu Házim Kásim toto bombardovanie odsúdil a označil ho za „ďalší pokus pripraviť (obyvateľov Gazy) o všetky prostriedky na prežitie“.
Armáda v reakcii na otázku AFP uviedla, že jej cieľom nebolo odsoľovacie zariadenie, ale neďaleký sklad zbraní Hamasu. Išlo o jeden z dvoch takýchto skladov, na ktoré v pondelok zaútočila.
„Tieto objekty, zriadené v dvoch mešitách v Pásme Gazy, využívali teroristi z Hamasu na ukrývanie a skladovanie zbraní. Pred samotnými údermi sme obyvateľov vopred varovali, aby sme minimalizovali zranenia civilistov,“ vyhlásila armáda s tým, že druhý cieľ sa nachádzal v meste Dajr al-Balah.
Októbrové prímerie síce násilie v Pásme Gazy obmedzilo, no úplne nezastavilo, pripomína francúzska agentúra. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré taktiež funguje pod správou hnutia Hamas a ktorého údaje považuje Organizácia Spojených národov za spoľahlivé, zahynulo od nadobudnutia platnosti prímeria v dôsledku izraelských operácií už 1288 ľudí. Izraelská armáda v rovnakom období zaznamenala vo svojich radoch päť obetí a nahlásila aj úmrtie jedného civilného dodávateľa.