Nedela 2. november 2025
Pri izraelských útokoch zahynul Palestínčan

Na snímke Gaza. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky.

Autor TASR
Gaza 2. novembra (TASR) - Pri izraelských náletoch zahynul v nedeľu v Pásme Gazy jeden Palestínčan, uviedli zdravotnícke úrady, zatiaľ čo Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky. Nemocnica al-Ahli upresnila, že jeden muž bol zabitý pri leteckom útoku v blízkosti zeleninového trhu na predmestí Gazy.

„V oblastiach pod našou kontrolou v Gaze sa stále nachádzajú bašty Hamasu a my ich systematicky likvidujeme,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu v televíznom prejave na začiatku zasadnutia vlády.

Hamas zverejnil zoznam porušení prímeria z izraelskej strany. Riaditeľ mediálneho úradu v Gaze poprel, že by bojovníci hnutia porušili prímerie a zaútočili na izraelských vojakov.

Prímerie nadobudlo platnosť 10. októbra a ukončilo väčšinu bojov. Izrael stiahol svoje vojská z pozícií v mestách a povolil väčší prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Militanti prepustili všetkých 20 živých rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom. Hamas tiež súhlasil s vydaním tiel zosnulých rukojemníkov, no odovzdávanie ešte stále prebieha a Izrael hnutie obviňuje zo zdržiavania.

Palestínske zdravotnícke úrady uvádzajú, že izraelské sily zabili od uzavretia prímeria pri útokoch na Gazu 236 ľudí, z toho takmer polovicu za jediný deň, keď Izrael reagoval na útok na svoje jednotky. Židovský štát zas hlásil, že od prímeria zahynuli traja jeho vojaci.
