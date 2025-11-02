< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch zahynul Palestínčan
Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky.
Autor TASR
Gaza 2. novembra (TASR) - Pri izraelských náletoch zahynul v nedeľu v Pásme Gazy jeden Palestínčan, uviedli zdravotnícke úrady, zatiaľ čo Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky. Nemocnica al-Ahli upresnila, že jeden muž bol zabitý pri leteckom útoku v blízkosti zeleninového trhu na predmestí Gazy.
„V oblastiach pod našou kontrolou v Gaze sa stále nachádzajú bašty Hamasu a my ich systematicky likvidujeme,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu v televíznom prejave na začiatku zasadnutia vlády.
Hamas zverejnil zoznam porušení prímeria z izraelskej strany. Riaditeľ mediálneho úradu v Gaze poprel, že by bojovníci hnutia porušili prímerie a zaútočili na izraelských vojakov.
Prímerie nadobudlo platnosť 10. októbra a ukončilo väčšinu bojov. Izrael stiahol svoje vojská z pozícií v mestách a povolil väčší prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Militanti prepustili všetkých 20 živých rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom. Hamas tiež súhlasil s vydaním tiel zosnulých rukojemníkov, no odovzdávanie ešte stále prebieha a Izrael hnutie obviňuje zo zdržiavania.
Palestínske zdravotnícke úrady uvádzajú, že izraelské sily zabili od uzavretia prímeria pri útokoch na Gazu 236 ľudí, z toho takmer polovicu za jediný deň, keď Izrael reagoval na útok na svoje jednotky. Židovský štát zas hlásil, že od prímeria zahynuli traja jeho vojaci.
Izraelská armáda oznámila, že jej lietadlo zasiahlo militanta, ktorý predstavoval hrozbu pre jej jednotky. Nemocnica al-Ahli upresnila, že jeden muž bol zabitý pri leteckom útoku v blízkosti zeleninového trhu na predmestí Gazy.
„V oblastiach pod našou kontrolou v Gaze sa stále nachádzajú bašty Hamasu a my ich systematicky likvidujeme,“ uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu v televíznom prejave na začiatku zasadnutia vlády.
Hamas zverejnil zoznam porušení prímeria z izraelskej strany. Riaditeľ mediálneho úradu v Gaze poprel, že by bojovníci hnutia porušili prímerie a zaútočili na izraelských vojakov.
Prímerie nadobudlo platnosť 10. októbra a ukončilo väčšinu bojov. Izrael stiahol svoje vojská z pozícií v mestách a povolil väčší prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Militanti prepustili všetkých 20 živých rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom. Hamas tiež súhlasil s vydaním tiel zosnulých rukojemníkov, no odovzdávanie ešte stále prebieha a Izrael hnutie obviňuje zo zdržiavania.
Palestínske zdravotnícke úrady uvádzajú, že izraelské sily zabili od uzavretia prímeria pri útokoch na Gazu 236 ľudí, z toho takmer polovicu za jediný deň, keď Izrael reagoval na útok na svoje jednotky. Židovský štát zas hlásil, že od prímeria zahynuli traja jeho vojaci.